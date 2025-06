La muerte de la alférez Ashley Vargas Mendoza ha generado gran conmoción en el país. Luego de 16 días de intensa búsqueda, la piloto FAP de 24 años fue hallada sin vida abordo de la aeronave KT-1 en el mar de la región Pisco. Su padre, Edgar Vargas, realizó una intensa búsqueda para poder localizarla. Incluso, arriesgó su vida nadando en aguas muy profundas.

"Se adentró al mar sin chaleco salvavidas, con tal de buscar a su hija. No le importaba si perdía la vida; lo que le angustiaba era seguir buscándola, encontrarla”, precisó José Ocampo, abogado de la familia de Ashley Vargas Mendoza.

Padre de Ashley Vargas arriesgó su vida para buscar a su hija, según abogado

El abogado de la familia de Ashley Vargas, José Ocampo, explicó que Edgar Vargas, padre de la alférez de 24 años, lideró una intensa búsqueda marítima desde el pasado 20 de mayo, cuando la piloto FAP desapareció durante un vuelo en una aeronave KT-1P. Pese a las fuertes mares, se adentró en el mar junto a voluntarios y buzos. Incluso, él mismo lideró una operación paralela a la de las Fuerzas Armadas.

“Debemos dejar en claro que el padre siempre estuvo buscando por todos los lugares posibles. Incluso hoy, salió a las cinco de la mañana en una embarcación", le dijo a Latina la defensa legal de la familia Vargas Mendoza.

Asimismo, precisó que el señor Edgard Vargas se encuentra resignado tras el fallecimiento de su hija, luego ser hallado sin vida el último jueves 5 de junio en el mar de Pisco. "Ayer estuvimos con él, pero lamentablemente todo esto ha significado un sacrificio y mucho sufrimiento.La incertidumbre tras la desaparición, la muerte y el silencio institucional ha sido muy dolorosa”, agregó Ocampo.

Ashley Vargas realizó su cuarto vuelo como piloto FAP el día de su desaparición

El plan de vuelo de Ashley Vargas contemplaba el despegue desde la base de Pisco (Ica), el paso por la isla Zárate, la Laguna Grande y el “Cerro Virgen”, para luego ingresar al polígono de entrenamiento, ejecutar un simulacro de ataque y retornar. Según información de la FAP, la alférez cumplía su cuarto vuelo en solitario como piloto.

Además, se reportó que seis minutos después del despegue, Vargas Mendoza reportó su posición rumbo a su tercer destino. A pesar de no haber informó sobre fallas ni anomalías, dos minutos después se perdió contacto aproximadamente a las 4:25 p. m.

Tras lo ocurrido con la piloto, el comandante general de la FAP, Carlos Chávez, aseguró en conferencia de prensa que la joven portaba un geolocalizador en su bolsillo que no logró a activarse. "Tenía un transmisor de emergencia del satélite. Hasta ahora no sabemos porque no activó su transmisor de emergencia", sentenció.

