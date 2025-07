Miguel Ángel Requejo Astochado, quien estrelló su auto contra el restaurante El Charrúa en La Molina, lloró durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra. En la sesión, pidió perdón y justificó su accionar al señalar que perdió sus lentes tras la pelea que sostuvo con un grupo de comensales, quienes figuran como los agraviados del caso. Además, aseguró que no tuvo la intención de lastimar a nadie.

“Señorita jueza, buenas tardes. En primer lugar, pido disculpas (...) El restaurante El Charrúa es como mi casa. Perdóneme (...) Estaba molesto, no estaba borracho. Perdónenme. Cuando peleé con ustedes, perdí mis lentes; yo tengo alta medida. Cuando regresé, ustedes me dijeron que ya se habían ido. No sé qué pasó, solo entré, bajé y, como no veía, tuve que bajar para mirar, e hice así (hace ademanes con las manos) y dije: ‘Diablos, ¿qué hice?’”, declaró.

“Me quedé en shock y me fui a mi casa. No lo volví a hacer. Si yo hubiera querido hacer daño o fuera un delincuente, los hubiera buscado con el carro. Yo mantengo a mis hijos, a mi familia. Denme la oportunidad de trabajar para resarcir el daño a la sociedad y pagar los daños. Perdónenme”, añadió.

Abogado de Miguel Requejo se pronuncia

El abogado de Miguel Requejo afirmó que su patrocinado no impactó su auto contra el restaurante y atropello a los comensales con "alevosía". Él indicó que los agraviados "percibieron de manera directa el peligro" y que el incidente estaría vinculado a un ataque racista.

"Ha ocurrido una situación grave que tiene que ver con un ataque racista dentro de los hechos precedentes (...) Una testigo ha dicho en su declaración que escuchó que lo insultaron: 'Cállate, serrano'. Y cuando se dio la vuelta y se levantó, ya lo estaban agrediendo. No solo ella ha sostenido esta afirmación, sino también el señor Erick Rodríguez. Él ha dicho que Requejo, primero, fue atacado verbalmente por unas personas que ahora aparecen como agraviadas, y luego de ese insulto hubo una reacción de parte del ciudadano y se produjo una gresca donde lo masacraron", dijo el letrado.

"Es cliente frecuente. Él vive a la espalda del Charrúa, por lo tanto, lo conocen. No hay una amistad próxima ni nada por el estilo, pero sí existe, por lo menos, el conocimiento de que es cliente frecuente. Por lo tanto, el hecho de pararse y pedir un trago adicional, como lo estaba haciendo él para una de sus acompañantes, no supone un peligro ni un trato agraviante para los mozos", agregó.

Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva en contra de Miguel Requejo

La Segunda Fiscalía Penal de La Molina, representada por la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe, pidió nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo. Dicha autoridad indicó que el ciudadano habría intentado acabar con la vida de cuatro comensales en el restaurante El Charrúa.

“El imputado habría atacado a los agraviados físicamente y los habría amenazado de muerte. Posteriormente, fue sacado de dicho lugar y, al intentar regresar sin que se lo permitieran, habría subido a su auto modelo Lexus para tomar impulso y dirigir el vehículo desde la calle hacia la mesa donde se encontraban los agraviados. De esa manera destruyó la fachada de vidrio y causó lesiones”, informó.

Además, señaló que los agraviados declararon que Requejo actuó de manera "agresiva y violenta contra los empleados del local" y exigió que le vendieran licor. “El agraviado Aliaga le habría dicho que se calmara y dejara de gritar, lo cual el imputado interpretó como un insulto, y vociferó que era un magnate. Luego corrió desde la cocina hasta la mesa donde se encontraba el agraviado con sus amigos, los demás agraviados”, manifestó.

También, indicó que Requejo no prestó auxilio a los agraviados que resultaron afectados luego de que impactara su auto contra el restaurante. Por último, recordó que el ciudadano es investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa, el delito de omisión de socorro y el delito contra el patrimonio.