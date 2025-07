Miguel Ángel Requejo Astochado, de 51 años, quien estrelló su auto contra el restaurante El Charrúa, ubicado en La Molina, se pronunció sobre lo sucedido. En diálogo con el programa 'La Noche Habla' de Panamericana Televisión, el hombre negó haber querido atropellar de manera intencional a un grupo de comensales y justificó que se trató de un accidente, provocado por su mala visibilidad y el poco control que tenía sobre su camioneta.

Asimismo, indicó que los clientes que lo denunciaron por intento de homicidio lo golpearon "brutalmente" y calificó lo ocurrido como "una desgracia".

"Me golpearon la cabeza brutalmente. Mi señora me defendió porque yo creo que me mataban en ese momento. Mi cara estaba llena de sangre y no veía. Subí a mi carro y, cuando lo hice, me fui de frente. Ni siquiera retrocedí; si uno quiere hacer algo, retrocede y vuelve a entrar, pero no. Yo no he hecho eso. Mi carro es nuevo, y tampoco lo manejo muy bien", declaró.

"No me di cuenta y aceleré. Ese carro es una bestia, y cuando me percaté, ya estaba dentro. Me arrepentí. Dije: '¿Qué pasó?'. Salí y me fui a mi casa. Pensé: 'Ya perdí'", agregó.

Miguel Requejo, hombre que estrelló su auto en restaurante, se pronuncia

El hombre que embistió su auto contra el restaurante y ocasionó que dos personas resultaran heridas por el impacto, se refirió a la pelea que sostuvo con otros comensales en el interior del restaurante, previo al atropello.

"Yo tomé con mi señora y con una amiga. Soy padre de familia. La amiga estaba borracha y pedía trago para ella. Me acerqué a la barra y pregunté. Desde atrás me buscaron bronca y les pregunté cuál era su problema. Soy serrano, hermano, y los limeñitos son creídos. Pensé que iba a pelear con uno, pero me agarraron entre los cuatro. Me dieron de alma y eso fue lo que pasó", contó.

PUEDES VER: Las imágenes de la violenta pelea del hombre que estrelló su auto contra restaurante en La Molina

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.