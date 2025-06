El Ministerio de Educación confirma que el lunes 7 de julio será día no laborable a nivel nacional por el Día del Maestro. Como cada año, el 6 de julio se conmemora en Perú una de las fechas que reconoce la labor y el rol de los maestros. Precisamente, esta fecha en 2025 caerá domingo, una fecha regular de descanso para miles de profesores, por lo que, la medida podrá brindar un descanso a muchos maestros.

El 6 de julio, Día del Maestro, se conmemora por la fundación de la Primera Escuela Normal de Varones en Lima, fundada por el libertador José de San Martín. Reconoce la labor y dedicación por la enseñanza y formación profesional que marcó un avance en el sistema educativo en el Perú.

Lunes 7 de julio será día no laborable para los docentes en Perú por el Día del Maestro 2025

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio de Educación informó que, en conmemoración del Día del Maestro este 2025, se otorgará un descaso a los profesores, disponiendo el lunes 7 de julio, día no laborable a nivel nacional. Esta medida se refuerza debido a que el 6 de julio, fecha principal de los profesores en Perú, caerá día domingo, un descanso habitual para miles de trabajadores. Por lo que, la medida permitirá que muchos de los maestros puedan descansar por su fecha especial.

"Este 2025, la fecha coincide con un día no laborable (domingo). Por tal motivo, se les otorgará el descanso correspondiente el lunes 7 de julio, en reconocimiento a la valiosa labor que desarrollan en beneficio de la educación", se lee en el comunicado del Minedu.

Día del Maestro 2025: estos docentes descansarán el 7 de julio a nivel nacional

Asimismo, esta fecha, declarada día no laborable, será aplicada para los docentes y auxiliares de la educación básica, técnico - productiva, superior tecnológica, superior pedagogía y de las ESFAS a nivel nacional, así lo señala el comunicado. Hasta el momento se conoce que, el día no laborables del 7 de julio, solo estará disponible para los docentes anteriormente señalados, no aplicaría para otros trabajadores del sector público. En el caso, del sector privado y los docentes que ahí laboran, pueden hacer la consulta correspondiente a sus jefaturas.

Cada 6 de julio se conmemora Día del Maestro en Perú

El 6 de julio, se conmemora Día del Maestro en el Perú, una fecha que recuerda la primera escuela normal de varones a nivel nacional, la cual fue establecida por el libertador José de San Martín en 1822. La fecha se oficializa como un homenaje al trabajo de los maestros y maestras que día a día dedican su vida a la formación académica y sobre todo los valores a más de 9 millones de niños y adolescentes. Por lo que, cada 6 de julio, se recuerda y homenajea a través de diversas actividades.

¿Cuáles son los feriados del año 2025?

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional.

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia.

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

