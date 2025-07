Este 6 de julio se conmemora el Día del Maestro y una de las historias que destacan es la de Roxana Aval Núñez, una docente que enseña inglés a un grupo de alumnos del centro poblado de Nunumia, ubicado cerca de 4.000 metros de altura, en la provincia de Cajatambo, en Lima.

Ella, a la vez, trabaja como docente en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres. A dichos alumnos les incentiva a participar de las clases que dicta dos veces por semana fuera de horario de trabajo, además a los estudiantes del colegio de Nunumia.

En diálogo con nuestro medio, la docente explicó los motivos que la impulsan a enseñar a sus alumnos. “Me motivó el deseo de que los estudiantes mejoren en un idioma extranjero. Si bien es cierto que estoy en una zona que no es bilingüe, me interesa que los estudiantes tengan confianza al hablar, que no se sientan intimidados ni frustrados. A través de la comunicación y el uso de palabras, ellos logran formar oraciones y reconocen las frases que utilizan. Eso me motivó a enseñar en el campo y a dedicar mi tiempo, después de clases, para apoyar a los jóvenes”, manifestó.

Roxana Aval Núñez enseña inglés a sus alumnos en Cajatambo. Foto: Midis

Desafíos que enfrentó la 'Miss Roxana' para enseñar en Cajatambo

La maestra indicó que una de las principales dificultades que enfrentó al comenzar a enseñar inglés en Cajatambo fue convencer a los padres de familia para que enviaran a sus hijos a clases. Además, señaló que otro de los retos constantes son las bajas temperaturas en la provincia.

"No todos vienen, no es tan fácil. La asistencia no es constante, pero estoy aquí para enseñar. Es un sacrificio porque doy mi tiempo y, muchas veces, no logro quedarme hasta el final del horario de clase. Otro desafío surge cuando empieza el frío. Yo voy por las noches y el clima resulta muy duro. A veces llueve y debo salir con mi poncho para protegerme. Esa es la dificultad que enfrento”, manifestó.

También comentó que aplica diversas estrategias para mantener la atención de sus alumnos, tanto de primaria como de secundaria. Incluso, usa el karaoke y juguetes para enseñar inglés.

"Cada clase es distinta. El Tambo me entrega materiales que los alumnos pueden manipular, como frutas, cocinitas y alimentos en versión de juguete. Utilizo los mismos objetos que emplean los niños de inicial y primaria. Cuando paso a ejercicios de escritura, adapto el método. A veces hacemos karaoke para que los estudiantes hablen con mayor confianza, se expresen en el escenario y pierdan el miedo a enfrentarse al público", explicó.

Necesidades para mejorar la enseñanza en Cajatambo

La docente señaló que uno de los principales recursos necesarios para mejorar la educación en zonas rurales es optimizar el servicio de internet y contar con un aula bien equipada para los maestros.

"El internet es deficiente. Aunque la institución educativa tiene una buena infraestructura, la conexión no es adecuada. El servidor que contrataron no cubre las necesidades de los estudiantes. Además, es urgente renovar los equipos tecnológicos. Durante la pandemia, los alumnos recibieron tablets, pero hasta ahora no las han reemplazado. Algunas están deterioradas, obsoletas o con las pantallas rotas", señaló.

También advirtió sobre la falta de un espacio apropiado para los docentes. "No tenemos un aula con los implementos necesarios para que los profesores desarrollen sus proyectos: parlantes, micrófonos, impresoras o laptops. Necesitamos un aula tecnológica. Invoco al Ministerio de Educación y al Midis a ofrecer su apoyo", añadió.

