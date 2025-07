Los trenes de Caltrain, que ya se encuentran en camino desde los Estados Unidos hacia el Perú, no empezarán a funcionar en el país tras su llegada en julio, como había mencionado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, debido a fallas estructurales y falta de infraestructura. El Tren Lima-Chosica, proyectado por la Municipalidad de Lima (MML) como un ambicioso plan para aliviar la congestión vehicular entre el centro de la capital con la zona este, comienza a mostrar problemas y preocupaciones sobre su viabilidad, ya visibilizadas por expertos.

Enrique Sarmiento, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), coincidió con Luis Quispe Candia, experto en transporte y presidente de la ONG Luz Ámbar, en que no será posible la operatividad del proyecto en el corto plazo. “No se va a poder hacer así como está. Basurales, delincuencia, (…). Hay todo un sistema que tiene que hacerse”, manifestó el también docente de la UNI.

Ingeniero de la UNI advierte falta de infraestructura para iniciar funcionamiento del Tren Lima–Chosica

En conversación con 24 horas, el ingeniero Enrique Sarmiento saludó la pronta llegada de las locomotoras de Caltrain al Perú. Sin embargo, consideró que es complicado que el Tren Lima–Chosica inicie su marcha blanca el 28 de julio, debido a tres factores: la falta del sistema para que funcione correctamente, la infraestructura que no está preparada y la formalización del proceso con las entidades correspondientes, como la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“Si bien los rieles están hace muchos años y han demostrado su capacidad de carga y resistencia, el problema es por cercanía a casas, cruces y puentes. Todo eso tiene que preverse con tiempo. Hay barreras automáticas, manuales y personal que se preocupa por mantener que todo funcione. Eso requiere tiempo. Lo que se quiere es hacer un recorrido, pero no se sabe el tiempo en que eso va a servir para la población”, señaló.

El ingeniero de la UNI cuestionó que la falta de medidas de seguridad para asegurar que la vía por donde transitarán las locomotoras estén lo suficientemente alejadas de las personas, para evitar tanto accidentes como la eficiencia del tren.

“¿Cómo puede funcionar un tren a una velocidad de transporte razonable para poder llegar en los tiempos previstos? No se va a poder. En los cruces, en todos los países del mundo, hay barreras automáticas que cuando el tren está llegando se cierra a tiempo para que los carros no pasen. Hay todo un sistema que tiene que hacerse y hay miles de cruces en la vía. Hay un trabajo largo, arduo, con mucha inversión, dedicación y todavía no se ha visto nada”, enfatizó.

Rafael López Aliaga retrocede en marcha blanca y no tiene fecha de inicio de operación de los trenes

En entrevista con Canal N, el alcalde de Lima aclaró que no habrá una marcha blanca antes del 28 de julio, como lo había señalado antes, y que en realidad habría una “prueba en vacío”. “Más que marcha blanca, es prueba en vacío, esa es la palabra técnica. Si hay buena voluntad, se puede hacer prueba en vacío y marcha blanca alrededor del 28 de julio como un regalo para Lima Este”, expresó el burgomaestre.

Asimismo, Rafael López Aliaga afirmó que ya existe un convenio entre la MML y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). No obstante, reconoció no tener una fecha de inicio para las operaciones del Tren Lima–Chosica.

“Es que no depende de mí, dependo del ministro de Transportes. Con el anterior teníamos una condición mejor. Antes de viajar, yo le pedí (aparentemente a César Sandoval, actual titular del sector): ‘No declares nada, porque al declarar me pones en una posición de responder’”, indicó.

Por su parte, David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ha advertido que no existen “condiciones técnicas ni de seguridad” para ejecutar el proyecto municipal.

