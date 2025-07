CAP afirma que nuevo tren Lima-Chosica no cuenta con permiso de transporte de pasajeros | Andina | Composición LR

CAP afirma que nuevo tren Lima-Chosica no cuenta con permiso de transporte de pasajeros | Andina | Composición LR

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció recientemente el recorrido oficial del nuevo tren Lima-Chosica, una ruta de 30 km que contará con 11 estaciones. Además, agregó que el inicio de lo que el califica como una prueba técnica se encuentra actualmente en manos del Poder Ejecutivo.

En este sentido, el Colegio de Arquitectos de Perú se ha pronunciado para aclarar que la reciente obra de la Municipalidad de Lima, que buscaría transportar a 15.000 limeños por día, no contaría con los permisos necesarios para llevar pasajeros, y solo podría transportar carga de mercadería.

CAP afirma que nuevo tren no tiene concesión para llevar pasajeros

La arquitecta Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos de Perú, afirmó para Latina que es necesario "hacer una adenda para que (el Municipio) pueda tener esta concesión derecho a transportar pasajeros", puesto que solo contaría con un permiso para carga de mercadería.

La representante, además, resaltó la importancia de que todos los organismos involucrados con la obra lleguen a un consenso en beneficio de la ciudadanía. "Que la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes, Ositrán y la ATU se sienten y vean la mejor manera de actuar proactivamente en bien de la ciudad", concluyó.

Finalmente, indicaron que, de acuerdo con informaciones de Ositrán, oficialmente no existe alguna solicitud formal del cambio de vía, y no se tiene un expediente técnico del material rodante. Asimismo, precisaron que Ferrocarril Central, la empresa concesionaria, no puede hacer alguna modificación al contrato sin previa autorización del MTC.

MTC afirma que RLA no responde sobre estado trenes donados

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, informó el miércoles 2 de julio que vienen pidiendo explicaciones al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre el estado de los trenes donados para el nuevo proyecto que comunicará a Lima y Chosica. Según dijo, esta solicitud vendría dándose desde mayo, pero aún no obtienen respuesta alguna.

“El 13 de mayo le hemos requerido una serie de aspectos técnicos de la maquinaria rodante. Debemos ver si se amplía la concesión (con la empresa Ferrovías Central Andina, operadora de la ruta) o si la Municipalidad de Lima tiene otras opciones. Por eso, estamos esperando que nos envíen la información para poder llegar a acuerdos”, afirmó Sandoval.