Universidad de Lima retira muestra fotográfica por presión religiosa y genera alerta sobre censura en trabajos estudiantiles

A inicios de este año, una obra de teatro universitaria fue censurada y criticada injustificadamente por sectores religiosos de la sociedad civil. María Maricón, dirigida por Gabriel Cárdenas, fue cancelada por la misma universidad que en su momento impulsó su puesta en escena: la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Varios meses después, la historia se repite, ahora con nuevos matices. Esta vez, la presión religiosa ha motivado la censura en la Universidad de Lima. La muestra fotográfica de Mateo Aguinaga, alumno de la Facultad de Comunicaciones, titulada 'Franatismo', fue retirada de la exposición 'La Fábrica Comunica', que reúne los mejores trabajos creativos de los estudiantes de esta casa de estudios, bajo el argumento de que ofendía sentimientos católicos.

“El trabajo trata sobre la relación con la modelo y cómo ambos, en nuestra exploración de la sexualidad y la sensualidad, éramos estigmatizados por la religión católica y los grupos católicos con los que crecimos”, comenta Aguinaga. Las fotografías —centradas en el estigma religioso hacia ciertas expresiones corporales y sexuales— hacen uso del simbolismo cristiano, emulando imágenes como el 'San Juan Bautista' de Leonardo da Vinci o 'El ángel caído' de Alexandre Cabanel, reinterpretadas a través del lente del fotógrafo.

Izquierda: fotografía de la exposición de Mateo Aguinaga | Derecha: retrato de Santa Mariana de Jesús que fue utilizado como referencia artística.

Sin embargo, la propuesta artística de Aguinaga fue justamente el motivo esgrimido para retirar su trabajo de la muestra. Según relata el propio autor, tres días después de inaugurarse la exposición, recibió una llamada de Carlos Rivadeneyra, decano de la Facultad de Comunicaciones, quien no le dio explicaciones legales o institucionales para la censura de su exposición. La denuncia fue presentada por la alumna Micaella Monge, quien además inició una petición en la plataforma Change.org solicitando el retiro de la obra.

“Propuse que se organizara un debate, porque la lectura de esta alumna es válida, pero no puede tomarse como la única, ni ser la razón para retirar mi obra. Como mi trabajo fue producto de una investigación, estaba dispuesto a explicar el sentido de cada símbolo y cómo este no pretendía ofender ni incitar al odio”, señaló Aguinaga a este medio. Hasta el momento, su propuesta de diálogo no ha sido acogida. A diferencia del fotógrafo, a quien solo se le notificó la decisión de retirar su obra, Monge recibió un correo institucional en el que las autoridades universitarias le ofrecían disculpas por el contenido de la exposición.

Declaraciones de alumna que interpuso queja ante la obra fotográfica

La República también se comunicó con Micaella Monge, la alumna que presentó la queja contra la exposición fotográfica, para solicitar sus descargos. Monge señaló que no tenía nada más que agregar a su denuncia y reiteró públicamente su agradecimiento a la Universidad de Lima por haber tomado en cuenta su petición. Añadió además que no busca mayor exposición mediática respecto al tema.

Del mismo modo, este medio intentó comunicarse con Alejandra Jáuregui, gestora cultural y coordinadora de la exposición fotográfica, así como con Carlos Rivadeneyra, decano de la Facultad de Comunicaciones, con el objetivo de obtener explicaciones sobre el retiro de la obra de Aguinaga. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguno de los mencionados respondió a nuestros llamados.

Por su parte, Mateo Aguinaga advierte que lo ocurrido podría sentar un precedente peligroso para el trabajo artístico dentro de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, al generar un clima de autocensura frente a temas considerados sensibles por temor a posibles represalias.

“Mi motivación no es que vuelvan a colocar la muestra. Pero me preocupa que otros estudiantes quieran investigar temáticas sensibles y que la facultad no los respalde, o que prefieran evitar esos temas por ‘irse a lo seguro’. Eso es terrible para la investigación. (…) Lo que pido es respeto por la investigación y por la expresión de cada trabajo, siempre y cuando se cumpla con los lineamientos investigativos, creativos y artísticos necesarios. Y mi obra lo hizo”, declaró el fotógrafo.