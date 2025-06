'El Monstruo' rompe su silencio desde un número de Bolivia: "No soy un santo"

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los criminales más buscados del país, reapareció en un video difundido el miércoles 11 de junio. Según el programa de televisión 'Ocurre Ahora', las imágenes del delincuente fueron grabados desde un número telefónico de Bolivia.

Cabe señalar que, en el material audiovisual, el delincuente prófugo de la justicia defiende a su madre, Martina Ester Hernández de la Cruz (57), quien se encuentra detenida, y acusa a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de cometer irregularidades para involucrar a su progenitora en el proceso legal en contra de la red criminal que lidera. Además, pide disculpas a la madre de sus hijos, su pareja Liseth Albina Ruiz Cruz, quien también fue capturada en Bolivia y entregada por las autoridades de dicho país a sus pares en el Perú.

Video de 'El Monstruo' fue grabado desde un número de Bolivia

El delincuente 'El Monstruo' habló desde la clandestinidad en un video que habría sido grabado desde un número de Bolivia. Sin embargo, los agentes de la PNP aún no prueban que el delincuente se encuentre escondido en dicho país o si solo utilizó un chip que habría adquirido en Bolivia. Ante ello, las autoridades peruanas realizan las investigaciones correspondientes para determinar el paradero del criminal.

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció el incremento de la recompensa por información que conlleve la ubicación y/o captura de Moreno Hernández. "Elevaremos a un millón de soles la recompensa para quien dé información sobre la ubicación de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'", señaló ante el pleno del Congreso.

El Monstruo defiende a su madre y arremete contra la PNP

En la grabación, 'El Monstruo' defiende a su madre, quien permanece detenida. Asegura que es imposible que su madre se haya encargado de abastecer de explosivos, dado que las extorsiones se cometen en Lima y ella reside en Ica. También indicó que los agentes policiales habrían manipulado las pruebas para incriminarla.

"Como pueden ver la Policía le ha sembrado explosivos y dicen que ella abastecía para la ejecución de las extorsiones. Hay muchas personas que se preguntarán cómo una persona que vive en Ica va a abastecer explosivos para las extorsiones, si las extorsiones se cometen en Lima, no en Ica. Ahí se pueden dar cuenta que los policías han sembrado a mi madre para involucrarla en el proceso", expuso.

Además, afirmó que varios efectivos de la PNP habrían recibido sobornos y colaborado con su organización criminal. "Y lo que más risa me da es que algunos policías que han participado en ese operativo, han conversado conmigo y han recibido su platita, y ahora se hacen los limpios. Y si yo hablara quiénes más de la Policía están metidos no estarían ahí, pero todo cae por su propio peso, nadie se salva de la justicia, ni teniendo uniforme", dijo. "No soy un santo, soy responsable de mis actos y los pagaré el día que la Policía me logre poner las marrocas", añadió.

Por último, el criminal se disculpó con su pareja Liseth Ruiz. "Le pido disculpas por todo lo que está pasando por mi culpa. Si tan solo no te hubiera obligado a hacer cosas, no estarías ahora donde estás", finalizó.

