Entre lujos y enviando amenazas: así vivía alias 'El Monstruo' en su escondite en Paraguay

Tomando bebidas alcohólicas, bailando y con total tranquilidad se mostraba Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' en uno de sus escondites en Paraguay, de acuerdo a imágenes mostradas en 'Cuarto Poder'. Al lado de su pareja, Liseth Albina Cruz Ruiz, el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' continuaba dirigiendo su poderosa red de extorsión lejos del país.

"No me vuelvas a llamar si no es para pagar", se le escucha decir a alias 'El Monstruo' en uno de los audios revelados por el dominical. De igual forma, el criminal grababa videos haciendo creer a las autoridades que se encontraba en el Perú cuando en realidad estaba fuera del país, de acuerdo a imágenes proporcionadas por Punto Final.

Las nuevas imágenes de alias 'El Monstruo' en su escondite de Paraguay

Las imágenes del criminal más buscado del país lo muestran con un nuevo aspecto físico, cirugías y con otro estilo de cabello mientras baila tranquilamente bebiendo whisky. Pese a estar lejos del Perú, Erick Moreno Hernández continuaba dirigiendo su red de extorsiones desde Paraguay.

De igual forma, se le ve al interior de un ascensor en un edificio, en donde estaría buscando un departamento en la ciudad de Asunción, de acuerdo al dominical. Aparentemente nervioso, 'El Monstruo' consultaba la hora con su reloj de manera constante. Cabe resaltar que la noche en este inmueble tendría un costo de $700.

Sería en estos lugares donde el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' se grababa haciendo creer a los efectivos policiales que se encontraba en el Perú. "Qué viva la criminalidad, causa. Yo estoy acá en mi territorio y acá me van a tener que matar. No fuera de mi país, acá, acá. Estoy en la jato de mi loca que es fiel, es leal, causa", se le escucha decir.

De acuerdo a la información policial, el miércoles 26 de marzo, alias 'El Monstruo' abandonó esta residencia para ir a Sao Paulo, ciudad en donde contaría con la protección del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica.

Su huida a Brasil

Las autoridades brasileñas estuvieron a punto de capturar a alias 'El Monstruo' en al menos tres ocasiones, gracias a información de inteligencia que lo ubicaba en una zona rural de Paraguay. Sin embargo, logró eludir los operativos en el último momento, utilizando apoyo logístico y tecnología avanzada.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, reveló que una de las personas cercanas al prófugo viajó a Paraguay con el objetivo de entregarle cerveza y periódicos, lo que le permitió grabar mensajes provocativos dirigidos a la institución policial.

Recientemente, Moreno Hernández fue nuevamente cercado en Brasil, pero logró escapar justo antes de que se llevara a cabo su captura. Inicialmente, la PNP había informado sobre su detención, pero Zanabria aclaró que se trató de un malentendido en la traducción de un reporte de Interpol Brasil. “El informe decía ‘ubicación y captura’, pero en realidad se refería a ‘ubicación para la captura’”, precisó.

La principal operadora financiera del fugitivo, Claren Bados Neyra, se encuentra actualmente detenida. En febrero, se difundieron dos videos en los que el imputado aparece junto a una piscina, rodeado de fajos de billetes y una botella de cerveza. En uno de los clips, se le escucha desafiar a la policía: “Busquen bien, policías, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme, busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes”.

