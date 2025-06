Encapuchado y escondido, 'El Monstruo' habla tras detención de su madre y su pareja: "No atentaré contra nadie"

Amenazado y cercado, así se mostró Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, quien reapareció en un video donde vuelve a desafiar a la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras defiende a su madre y a su pareja, quienes están detenidas. Incluso, en la grabación el fugitivo asegura que agentes policiales habrían recibido sobornos y manipulado pruebas en su contra.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La grabación, de seis minutos y fechada el 10 de junio, ha generado revuelo al exponer las acusaciones de ‘El Monstruo’ sobre una presunta corrupción dentro de la PNP. En tanto, asegura que su madre, Martina Hernández De la Cruz, fue incriminada en un caso de extorsión y que su detención es parte de un operativo manipulado por los agentes. Debido a esto, el criminal más buscado del país decidió pedirles perdón sin importar las numerosas víctimas que ha dejado su red criminal.

Alias 'El Monstruo' reaparece para defender a su madre

En el video, ‘El Monstruo’ defiende a su madre, argumentando que es imposible que ella abasteciera explosivos para extorsiones que se cometen en Lima, dado que ella reside en Ica. “Le han sembrado explosivos y dicen que ella abastecía”, afirma, cuestionando la lógica detrás de las acusaciones. Sin embargo, la PNP ha presentado pruebas que indican su participación activa en la recolección de dinero proveniente de actividades delictivas.

Por si fuera poco, el criminal también se disculpa con su pareja y madre de sus hijos, Liseth Albina Ruiz, quien también fue detenida recientemente. "Le pido disculpas por todo lo que está pasando por mi culpa. Si tan solo no te hubiera obligado a hacer cosas, no estarías ahora donde estás", se le escucha decir. Tras ello, el delincuente asegura que no es responsable de los crímenes en Lima, ya que otras bandas criminales estarían tomando su nombre. “No soy un santo, soy responsable de mis actos y los pagaré el día que la policía logre ponerme las marrocas”, acotó el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte'.

Gobierno plantea elevar a un millón de soles recompensa por ubicación de 'El Monstruo'

El jueves 12 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acudió al Congreso de la República junto a los nuevos miembros de su gabinete para solicitar el voto de confianza. Durante su intervención, el Premier presentó una serie de propuestas destinadas a reforzar la seguridad ciudadana en el país. Entre las iniciativas, destacó el aumento de la recompensa por la captura de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados en el territorio nacional.

Arana informó que el Gobierno incrementará la recompensa a un millón de soles para quienes proporcionen información verificada sobre el paradero del fugitivo. “Elevaremos a un millón de soles la recompensa para quien dé información sobre la ubicación de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’”, afirmó ante el pleno del Congreso. Además, subrayó la importancia de mejorar el equipamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) para potenciar su capacidad operativa en la lucha contra el crimen organizado.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.