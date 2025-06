La mañana del 11 de junio del 2023, la vida de Fernando Edilberto Luyo Peña cambió por completo. Mientras caminaba de la chacra de su padre, en Cañete, hacia su centro de trabajo, tres pitbulls lo emboscaron. Durante 15 minutos, los perros lo atacaron ferozmente. Aunque el padre de familia intentaba defenderse con sus brazos para evitar que los animales lo atacaran en la cara o el cuerpo, los canes se aferraron a ambas extremidades que terminaron por destrozarlos.

El tercer pitbull lo mordió en la pierna izquierda y lo tumbó al suelo, para luego terminar por romperle el tobillo. Cuando los animales iban a atacarle el cuello, un vecino que pasaba por el lugar lo salvó espantando a los feroces canes. Por la gravedad de las heridas, Fernando Luyo fue trasladado al Hospital Rebagliati donde permaneció en coma durante un mes.

Según explicó, lo más traumático que le tocó afrontar fue darse cuenta de que tuvieron que amputarle ambos brazos. Solo su pierna izquierda pudo ser restaurada. Ahora, tras dos años del feroz ataque, pide justicia al gobierno peruano y solicita a los dueños de los pitbulls que se hagan responsables, ya que no puede desempeñarse como técnico agrícola para mantener a sus tres hijos, quienes aún están en el colegio.

"Los perros chaparon mis dos brazos y mi pierna izquierda y no pararon hasta desgarrarme todos los brazos y dejarme la mano colgada (...) En mi defensa pude mis dos brazos como escudo. He caído al suelo y lo único que hice fue taparme con mi capucha en la cabeza para que no me sigan atacando, pero comenzaron a destrozar mi chompa. Me dejaron casi calato. Estaban a punto de romperme el cuello", comentó en una entrevista para el programa 'Domingo al Día'.

Fernando pide indemnización a dueños de pitbulls

Según comentó, aunque ha aprendido a adaptarse, depende de su madre de 83 años, quien se ha convertido en sus brazos. Debido a su situación, no puede trabajar para generar ingresos y apoyar a sus tres hijos, de 10, 8 y 6 años; es por ello que pide Iván Guillén Arias, quien declaró ante la fiscalía ser dueño de los pitbulls, que se le otorgue una indemnización para poder subsistir.

"He quedado invalidado. Dependo de una persona para que haga todas las cosas. No puedo de trabajar para darle educación a mis hijos. Me siento preso de mí mismo (...) Pido una indemnización para poder subsistir. Mis hijos están iniciando (en el colegio)", detalló.

Asimismo, Fernando reveló que los dueños de los perros solo les daba S/200 semanales a su hermano durante el mes que estuvo en coma. Ahora, el padre de familia pide justicia y que su caso no sea ignorado.