La docente Gesabel Cárdenas De Lavajos (57), del nivel primario de la institución educativa Club De Leones sufrió el desgarro del 50 % de su cuero cabelludo y quedó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras el ataque de un perro de raza pitbull. El hecho ocurrió el último domingo en el kilómetro 4 de la carretera Santo Tomás, San Juan Bautista.

Fernando Lavajos, hijo de la víctima, relató que su madre solo abrió la puerta de su vivienda cuando el can se abalanzó sobre ella y la empezó a atacar. La profesora quedó con múltiples mordeduras en el brazo y cabeza, siendo esta última la más afectada.

Ante los gritos de dolor, la docente fue auxiliada por su esposo; además, los vecinos trataron de parar el sangrado con un trapo de tela.

Inicialmente, la víctima fue trasladada hasta el hospital de Apoyo Iquitos, luego fue referida al seguro EsSalud, donde el último domingo fue intervenida quirúrgicamente de emergencia.

Hijo de la agraviada denuncia que intentaron sobornarlos para retirar la denuncia. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

Hijo denuncia intento de soborno

Fernando Lavajos denunció que el dueño del perro, identificado como Zein Chávez Reátegui, intentó sobornar a su padre al ofrecerle la suma de 5.000 soles, dentro de la comisaría 09 de Octubre, con la finalidad de que retiraran la denuncia en su contra. Finalmente, quedó detenido.

Asimismo, indicó que el pasado 26 de enero de este año, ya había una denuncia en contra del dueño del perro por haber atacado a la mascota de su madre, momento en que aportó 300 soles para los gastos médicos.

El hijo de Gesabel Cárdenas subrayó que, tras lo sucedido con su progenitora, hasta el momento, el dueño del can no se ha hecho responsable. "No se han hecho responsables, ninguno de la familia del dueño del perro", enfatizó.

Pedido de ayuda

Los familiares de la víctima solicitaron apoyo a las personas con la donación de sangre O positivo, para ello pueden comunicarse al número 965343663.

También, hicieron un pedido públicamente a las autoridades para el traslado de su familiar a Lima para una mejor atención, debido a que en el hospital EsSalud no cuentan con especialistas para el tipo de cirugía que necesita.

