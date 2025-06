La "epidemia de extorsiones" en el Perú, según informe del New York Times: el crimen desbordado de nuestro país

Pese a las medidas implementadas por el Gobierno de Dina Boluarte, la criminalidad no ha cesado. Foto: Composición LR

El Perú enfrenta una crisis de seguridad marcada por una alarmante ola de extorsiones y violencia que ha desbordado la capacidad del Estado. Según un reportaje de The New York Times, el país se ha convertido en un nuevo epicentro del crimen organizado en América Latina. Además, muestra los diversos casos en donde los transportistas han sido las principales víctimas de las extorsiones y la criminalidad.

En ese sentido, las pandillas han sembrado el miedo en barrios enteros, transformando la vida cotidiana de los peruanos en un constante estado de alerta, pues muchos sectores se ven obligados a pagar cupo a delincuentes, quienes amenazan con atentar contra la vida de inocentes. Las cifras son alarmantes: las denuncias de extorsión han aumentado de unos pocos cientos en 2017 a más de 2.000 al mes en 2024, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El artículo del New York Times sobre la "epidemia de extorsiones" en el Perú

El reportaje elaborado por New York Times destaca cómo las pandillas han convertido la extorsión en un "negocio lucrativo", exigiendo pagos a través de mensajes de WhatsApp, notas manuscritas o amenazas directas. La negativa a pagar conlleva consecuencias severas, incluyendo ataques con explosivos y asesinatos a manos de sicarios. El informe empieza con el caso de Jorge Tejada, un reciclador en el sur de Lima, quien fue víctima de la creciente violencia, sufriendo un ataque tras negarse a pagar 530 dólares mensuales a una banda criminal.

La ola de asesinatos no ha cesado pese a los constantes estados de emergencia. Foto: LR

Incluso, la ola de criminalidad ha alcanzado a artistas, como el cantante Paul Flores, quien fue asesinado durante una gira musical. Otros artistas, como Christian Yaipén, han denunciado amenazas, reflejando un clima de inseguridad que afecta a todos los peruanos. “No sabemos si volveremos con vida a casa”, expresó Yaipén, resaltando la angustia que vive diferentes sectores del país. Todos estos casos fueron recogidos en el informe del medio neoyorquino con la finalidad de plasmar la situación en la que se encuentra el Perú.

Las medidas implementadas por el Estado

The New York Times cuestiona la efectividad de las medidas implementadas por la administración de Dina Boluarte, que ha declarado estados de emergencia. A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue deteriorándose, pues la criminalidad no ha cesado. En tanto, el informe destaca las declaraciones del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, quien señala que las pandillas atacan las zonas más vulnerables debido a la impunidad que allí prevalece.

El gremio de transportistas fue uno de los más golpeados por las extorsiones. Foto: LR

Eduardo Moncada, politólogo de la Universidad de Columbia, advierte que Perú está escalando rápidamente en la clasificación de los países más peligrosos de América Latina. La extorsión se ha convertido en una forma de control territorial, permitiendo a las bandas criminales insertarse en la vida diaria de la ciudadanía. “La mayoría de la población los conoce, y eso les otorga mucha autoridad”, explica Moncada en el reportaje del New York Times.

Los actos de criminalidad de este 2025

Durante los últimos meses, el país ha sido escenario de una serie de actos violentos, incluyendo explosiones en fiscalías y la ejecución pública de periodistas. Además, al menos 13 mineros perdieron la vida en una masacre relacionada con el crimen organizado. Este contexto de inseguridad ha provocado manifestaciones por parte de la ciudadanía y ha llevado al Banco Central del Perú a emitir alertas, indicando que la creciente ola de extorsiones está impactando negativamente en la actividad económica del país.

"Prácticamente cualquier operación que requiera interacción con el público y se haga con dinero en efectivo puede ser presa de los extorsionadores. Según los informes, las ferreterías, los clubes nocturnos e incluso los comedores sociales y los refugios para perros han sido blanco de extorsionadores", precisa el reportaje.

