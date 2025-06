Los vecinos de San Martín de Porres (SMP) piden mayor seguridad luego de que tres vehículos fueron quemados en plena vía pública cuando se encontraban estacionados en una de las calles del distrito. Asimismo, las víctimas exigen justicia y que las autoridades continúen con las investigaciones sobre el atentado, con el fin de identificar a los criminales y capturarlos lo más pronto posible.

Además, pidieron garantías para sus vidas debido a que reciben amenazas contantes para que cumplan con el pago de los cupos. "Estoy pidiendo garantías para mi vida. Ya no solo mandarán audios, videos, textos sino que atentarán contra nuestras vida. No solo contra mi, sino también en contra de los trabajadores. Incluso han dicho que van a ir hasta el colegio de mis hijos", declaró una de las víctimas.

Víctimas del atentado en SMP se pronuncian tras quema de combis

Las víctimas del atentado en SMP revelaron que los extorsionadores les exigen el pago de hasta S/150 diarios a cambio de brindarles una presunta "seguridad". Asimismo, indicaron que esperan que las autoridades de la PNP y el Ministerio Público realicen diversas acciones para combatir la delincuencia.

"Me exigen hasta S/100 o S/150 diario. No se gana con el carro esa cantidad. Ya tengo un mes (desde que soy extorsionada) y como ahora último no les estaba pagando, hace dos o tres días atrás de nuevo volvieron los mensajes y los audios", manifestó una ciudadana.

"Es constante, es constante. No quiero hablar más porque tenemos miedo. Si no pagamos un día nos queman. Hay gente que se rehúsa a pagar", dijo otra víctima.

Queman combis por no pagar extorsión

Los delincuentes quemaron tres combis luego de que los conductores no pagaran el cupo de extorsión. Las víctimas habían recibido amenazas previamente tras retrasarse en los pagos. Tras ello, los criminales prendieron fuego a sus vehículos. Lamentablemente, las llamas alcanzaron hasta la fachada de la vivienda que estaba frente a las combis. Afortunadamente, el incendio se logró apagar.

Detrás de este acto ilícito estaría la organización criminal denominada 'Las Cucarachas', que se dedicaría a las extorsiones en San Martín de Porres. Esta banda habría amenazado a la dueña de los vehículos que cubrían la ruta Antúnez de Mayolo-Plaza Unión. Actualmente, la Policía Nacional investiga acerca de lo ocurrido y busca identificar a delincuentes.

