Cámara de seguridad en el Callao capta a extorsionador exigiendo cupo a comerciante peruana: "Dame la plata o te mato"

Las extorsiones y cobros de cupos en el Perú no cesan, convirtiéndose en una amenaza constante para comerciantes, transportistas y empresarios. Una muestra de ello es el caso de una comerciante peruana que fue víctima de un extorsionador que le exigía dinero a cambio de no hacerle daño. “Dame la plata o te mato”, se le escucha decir en el video.

Previamente, el sujeto —que no usó nada para ocultar su rostro— le preguntó a la encargada de la tienda si se encontraba el dueño, a lo que ella respondió que no. Fue entonces cuando el hombre le dijo que venía del Callao y que no quería hacerle daño, pero que debía entregarle el dinero para que no le dispare.

La comerciante peruana grita por ayuda ante extorsión

Al ver que la comerciante no le entregaba el dinero, el extorsionador se tornó más agresivo y amenazante. “¿Quieres que te mate? Dame la plata, entonces. Oe, dame la plata o te mato”, se le escucha decir. Ante esto, la comerciante solo atinó a rogarle que no le hiciera daño. En ese momento, un hombre pasó frente a la tienda, lo que llevó a la vendedora a gritar pidiendo ayuda.

Ante los gritos de la comerciante, el extorsionador le dijo que ya no le haría nada y, al notar que algunas personas se acercaban al local, se retiró caminando.

Denuncias por extorsión en el primer trimestre de 2025 superan las registradas en años anteriores

De acuerdo con SIDPOL (Sistema de Registro de Denuncias Policiales), durante el primer trimestre de 2025, las denuncias mensuales por extorsión en Lima Metropolitana han superado los niveles registrados en el mismo periodo de 2024, 2023 y 2022. En solo marzo de 2025, se registraron 921 denuncias por extorsión en Lima Metropolitana; es decir, 96 denuncias más respecto a marzo de 2024.