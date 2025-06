Durante la audiencia de convalidación de detención judicial, Marina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', descartó ser parte de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Ella indicó que se dedica a trabajar como artesana en Ica y aseguró que no cuenta con antecedentes penales, a comparación de su hijo.

"Soy una persona que trabajo, soy diseñadora artesana. Yo tengo mis participaciones con el Ministerio del Cultura, con Dircetur de Ica, convocada por la Municipalidad de Ica y de Salas Guadalupe. Me dedico solo a trabajar, yo no cuento con antecedentes, ni en mi país como fuera de mi país. Jamás he delinquido. Yo soy una persona limpia, tengo un estatus en Ica. Hoy en día solo estoy aquí por ser la madre de Erick. Por ser su madre me encuentro detenida", declaró Hernández De La Cruz.

"En los medios de comunicación sale le hemos dado al Monstruo donde más le duele. Eso no es justo. No es justo que destruyan mi vida, porqué no lo capturan a él. Yo soy yo, él es él. Yo jamás he usado armas, ni municiones ni nada", añadió.

Madre de 'El Monstruo' relata su detención

La Policía Nacional capturó a Hernández De la Cruz luego de un megaoperativo en Ica. Al respecto, la madre de 'El Monstruo' relató cómo se llevó a cabo su detección. "El día que llegaron para allanar mi domicilio yo me encontraba descansando porque estoy mal de los bronquios. Ellos comenzaron a tocar las puertas, pero porque era altas horas de la madrugada por el frío no salí hasta que me acordé que los otros inquilinos se olvidan las llaves. Entonces, supuse que eran ellos y salí a abrir la puerta. Es así como me encontré con la Policía", señaló.

"Ellos me preguntaron usted es Hernández y dije que sí. Y se adelantaron como cerca de 10 personas, entre hombres y mujeres, hacia su habitación (de Hernández De la Cruz). Uno de ellos me preguntaban cuál eran mis apellidos", añadió.

Cabe señalar que, según el Ministerio Público, desde el 2023 hasta el 2025, Martina se encargaba de guardar el dinero de los cobros de cupos y enviarlos al extranjero, al lugar en donde se encontraba su hijo, ya sea a cuentas en Bolivia, Brasil y Paraguay, según Latina Noticias.

Madre de 'El Monstruo' denuncia presunto abuso de autoridad de parte de PNP

La madre de 'El Monstruo' denunció el presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ella señaló que los efectivos policiales le habrían "sembrado" los 15 cartuchos de dinamita que fueron encontrados en su vivienda.

"Yo le dije ustedes me están sembrando. Por qué me están haciendo ese daño si yo no tengo nada que ver. El hecho de ser madre su madre no quiere decir de que yo también participe de los delitos. Jamás me ha llamado para decirme pertenece a mi banda porque sabría cuál es mi respuesta", manifestó.