Sociedad

Municipalidad de Chiclayo quiere incrementar arbitrios en 2026, pese a la situación de la ciudad

Los concejales Orlando Puell y Fernando Fernández enfatizaron que los nuevos montos no estarían acorde a la eficiencia de los servicios brindados, por lo que se mostraron en contra.


La propuesta de incremento de los impuestos municipales oscila entre el 30 y 40 %. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
La propuesta de incremento de los impuestos municipales oscila entre el 30 y 40 %. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en la región Lambayeque, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no por su polémico árbol navideño, sino, por una iniciativa que busca incrementar los arbitrios para el 2026. Desde ya, algunos regidores se muestran en contra de la propuesta.

Según explicó el concejal Fernando Fernández, los regidores fueron citados para este martes 30 de diciembre a las 6 p.m. a una sesión extraordinaria con el objetivo de debatir, entre otros puntos de agenda, el aumento de los impuestos municipales, el cual es promovido por el Ejecutivo. Las reacciones entonces no se hicieron esperar, tanto de los concejales, como de la misma población en redes sociales.

Chiclayo: bomberos tardan más de 15 minutos en salir de su estación por ambulantes en la zona

lr.pe

"Hemos visto (los regidores) que la propuesta de incremento de los impuestos municipales oscila entre el 30 y 40 %. Personalmente, estoy en contra de que se aumenten, cuando la Municipalidad de Chiclayo no brinda los servicios de forma adecuada (…). Esto evidencia de que no hay una coordinación entre las diversas áreas (las que ejecutan los servicios y la que cobra) y la población puede decir con justa razón que no está de acuerdo", declaró.

Similar postura tuvo el regidor Orlando Puell, quien agregó que el documento enviado para la revisión en las comisiones tendría serias imprecisiones técnicas, principalmente, referidas al cálculo que se ha hecho para fijar el porcentaje de incremento de los arbitrios. En ese sentido, manifestó que iniciativas como estas no deben prosperar, debido a que no se ajustan a la realidad de la ciudad y porque estarían mal elaboradas.

"Los cuatro rubros sobres los cuales se genera la variación en el costo de los arbitrios es barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines, y serenazgo; pero vemos que estos servicios son claramente ineficientes (….). Los regidores hemos tomado la decisión de votar en contra" concluyó.

