"El Monstruo" habría amenazado a la PNP tras captura de su madre y general responde: "Nadie se rinde c***"

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha dado un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado con la reciente detención de Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo'. Este operativo ha permitido desarticular los brazos armados y logísticos de la temida organización criminal dedicada al sicariato y la extorsión en varios distritos de Lima.

En una reciente entrevista con Milagros Leiva, el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, se pronunció sobre el megaoperativo realizado el 3 de junio, que culminó con la captura de 25 personas vinculadas a 'Los Injertos del Cono Norte'. La operación no solo ha debilitado la estructura de la banda, sino que también ha generado una presunta respuesta amenazante por parte de 'El Monstruo', quien ha intentado intimidar a las autoridades.

Alias el 'Monstruo' habría amenazado a la PNP tras detención de su madre

Tras la captura de Martina Hernández, la madre de alias 'El Monstruo', el criminal más buscando del Perú habría empezado a amenazar directamente a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Frente a esta situación, la periodista Milagros Leiva le consultó al general Óscar Arriola sobre el tema.

Pese a que no respondió directamente sobre si existían amenazas, el general Arriola resaltó que la Policía Nacional está preparada para enfrentar este tipo de amedrentamientos por parte de criminales como 'El Monstruo'. "Este personaje no podría amedrentarnos", empezó diciendo el general en la entrevista.

"No sé si es verdad y quiero que usted lo aclare o refuerce. Me han contado que el propio Monstruo ha llamado a un coronel, no diré su nombre por protección, y le ha dicho con lisuras que se metieron con su mamá y ahora verán de lo que él es capaz. ¿Esto es verdad?", preguntó Milagros Leiva durante la entrevista con el general Óscar Arriola.

"Nosotros siempre hemos enfrentado el crimen con las más bajas y feroces manifestaciones de gente despiadada que tiene un desprecio por la vida. Y nadie se rinde c****. Nosotros nunca nos vamos a rendir y menos amedrentar por estos muchachos de ahora. Estamos un paso delante, señor. Ya sabe a lo que nos estamos refiriendo", sostuvo el general.

Captura de Martina Esther Hernández, madre de alias 'El Monstruo'

En Ica, en la urbanización Santo Domingo, fue detenida Martina Esther Hernández, madre del líder criminal de 'Los Injertos del Cono Norte'. Según el fiscal, su función dentro de la organización era la recaudación de dinero proveniente de extorsiones. Durante el allanamiento de su vivienda, las autoridades encontraron dinamitas, lo que motivó su arresto por tenencia ilegal de artefactos explosivos.

Además, en el operativo se confiscaron otros elementos relevantes, como material explosivo, un teléfono celular, un pasaporte y una tarjeta de Western Union. Este último documento resulta crucial para la investigación, ya que, de acuerdo con el fiscal, se utilizaba para enviar dinero a Erick Hernández. “Contaban con personas en el extranjero que se encargaban de cobrar y entregar esos fondos”, detalló el representante del Ministerio Público. La madre del cabecilla de la organización criminal continúa su proceso judicial en Lima.

