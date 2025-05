Minero de Pataz que contrató a los 13 vigilantes asesinados: “Cuchillo’ lo hizo”

El empresario que contrató a los 13 trabajadores que fueron asesinados en un socavón de Pataz, Segundo Cueva Rojas, relató que, por la forma en que ocurrieron los hechos, es muy probable que el autor del homicidio múltiple fue Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”.

Segundo Cueva precisó que en Pataz, departamento de La Libertad, “Cuchillo” es muy conocido por encabezar una organización criminal de “parqueros” que se dedica al robo de material aurífero en los socavones. Aunque aclaró que no conocía personalmente a Miguel Rodríguez, a quien las autoridades atribuyen la muerte de los trabajadores, señaló que a este se le vincula con una serie de asaltos y crímenes

La especialidad de “Cuchillo” es el robo de material aurífero extraído de los socavones, de donde se obtiene el oro para la exportación.

Segundo Cueva Rojas nació en Pataz hace 41 años y toda su familia es de la misma zona, por lo que conoce la zona minera como la palma de su mano. Según Registros Públicos, cuenta con 4 compañías mineras, entre ellas Libmar SAC, que fundó en 2012. Precisamente, esta firma es la que exploraba y explotaba los dos socavones atacados por “Cuchillo”, debido a un acuerdo comercial con el propietario, la Compañía Minera Poderosa.

La mano de “Cuchillo”

Cueva dijo que los 13 trabajadores eran parte de un grupo mayor que contrató por intermedio de otras personas de Pataz dedicadas al rubro, para que resguardaran los socavones e impedir que los “parqueros” incursionaran para apropiarse del material aurífero acopiado.

“Por su forma de operar, nosotros estamos seguros que podría ser (‘Cuchillo’), quien lo hizo (el asesinato de los 13 trabajadores de seguridad. Y no solamente por el robo (del mineral aurífero), sino también por lo sucedido con otras empresas que tienen contrata con (la Compañía Minera) Poderosa. Tuvieron un ataque feroz. Tomaron rehenes y después los encontraron muertos. Es la misma forma de operar de este señor (‘Cuchillo’). (…) Por su forma de operar, por su forma de matar fríamente a la gente”, explicó Segundo Cueva.

“No lo conozco, pero sí por el apelativo ‘Cuchillo’. Es conocido en la zona de Pataz por varios atentados, por varias muertes que ha habido. Yo soy neto de Pataz, y nosotros siempre hemos escuchado de él”, apuntó el empresario minero.

Cueva se refería al asesinato de tres trabajadores, Listher Hernández Rojas, Jesús Vera García y Gerardo Santiago Calvo, el 18 de noviembre de 2024. Existe una investigación fiscal en curso sobre este caso en el que se imputa como principal responsable a “Cuchillo”.

Así ocurrió el asalto

Lo dicho por Segundo Cueva Rojas desbarata la versión que dio “Cuchillo” cuando en una entrevista con el dominical “Cuarto Poder” aseguró que hacía “dos años” que iba a Pataz y rechazó cualquier vinculación con el espantoso asesinato de los 13 trabajadores de seguridad.

A continuación, Cueva relató con detalle lo sucedido el día del crimen múltiple, el 26 de abril.

“Nosotros tenemos un contrato de exploración y explotación con la Compañía Minera Poderosa. Trabajamos desde el nivel 2410 al nivel 2520. Todo está perfectamente delimitado. En plenas labores uno de los trabajadores nos comunicó que unos desconocidos habían prendido fuego a varias llantas y las habían lanzado dentro de los socavones para que el humo negro y tóxico presionara a la gente a salir. Los que pudieron hacerlo lo hicieron por un sitio llamado La Inclinada, pero otro grupo de 13 personas no encontró salida. Esas personas fueron las víctimas”, recordó Segundo Cueva.

Un robo de 200 toneladas

Los trabajadores fueron maniatados, torturados y luego ejecutados con un disparo en la nuca, uno por uno. Seguidamente, los delincuentes se organizaron para llevarse el botín: 200 toneladas de material aurífero, del que se podría obtener 400 onzas de oro por un valor aproximado al US$1.200.000.

“En esa zona de labores (donde se registró el atraco) hemos tenido alrededor de 200 toneladas de mineral. Nosotros somos los agraviados”, dijo Segundo Cueva, confirmando lo publicado por La República.

El empresario minero patacino desmintió que conociera con antelación a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, y que el asesinato de los 13 trabajadores de seguridad, fue una venganza. Segundo Cueva ratificó que la finalidad del asalto y el crimen fue la sustracción de las 200 toneladas de material aurífero.

“Si se revisa bien, de repente otros han tenido rencillas, pero por parte de nosotros como empresa Libmar S.A.C., nunca hemos tenido ninguna rencilla con ese señor, alias ‘Cuchillo’”, dijo Cueva.

“Creemos que mataron a los agentes de seguridad que nos daban vigilancia para quedarse con el mineral que habíamos acumulado adentro (de los socavones”, detalló el empresario.

El asesinato ocurrió el 26 de abril y los cuerpos fueron encontrados el 3 de mayo. En los 8 días de diferencia, los delincuentes mantuvieron ocultos los cadáveres, sin importarles la angustia de sus familiares que los buscaban, demostrando un alto grado de crueldad. En ese tiempo, por varios días, se llevaron las 200 toneladas.

“Yo no he tenido rencillas con alias ‘Cuchillo’. Yo creo que se han confundido con Luis Cueva Rojas, alias ‘El Luchomuro’. Es un rondero, una autoridad en Pataz. No tengo nada que ver con ese señor. No es un familiar cercano”, mencionó Segundo Cueva.

Debido a la matanza de los 13 trabajadores de seguridad, las autoridades dispusieron la paralización de las actividades mineras en Pataz desde el 6 de mayo hasta el 6 de junio. Segundo Rojas expresó que la medida del Ejecutivo afectará a los inversionistas como él. Entre otras razones, porque está asumiendo los gastos derivados del sepelio de las víctimas, y no va a tener ingresos durante 30 días.

“Lamentablemente, hemos perdido a valioso personal de seguridad por una acción criminal. Son 13 familias afectadas. Las hemos apoyado con el traslado, con los nichos, con todo, y estamos pensando en indemnizaciones. Sin embargo, este hecho también tiene un impacto económico”, reconoció el empresario minero.

“Somos una empresa formal, hemos cumplido con todos los requisitos que exige el Estado. Pero el impacto ha sido tan fuerte que es probable que cerremos”, adelantó Cueva.

“Ahora estamos priorizando a nuestro personal que nos daba de vigilancia, de apoyo, de respaldo. Lo que va a pasar en adelante es muy confuso”, razonó el empresario patacino Segundo Cueva Rojas.

