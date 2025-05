Migraciones de Colombia confirma el ingreso de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, a su país

Luego que la presidenta de la República, Dina Boluarte diera a conocer que Miguel Rodríguez Díaz, alias 'cuchillo' habría fugado con ayuda de las autoridades al extranjero. Migraciones de Colombio confirmó que el principal sospechoso de la masacre en Pataz ingresó a su territorio.

"Migración Colombia informa a la opinión pública que, de acuerdo con los registros migratorios, el ciudadano peruano Miguel Rodríguez Díaz ingresó al territorio nacional el día 5 de mayo de 2025 a las 9:30 a.m., en un vuelo proveniente de Lima, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente", indicaron a través de un comunicado.

Asimismo, las autoridades de dicho país confirmaron que al momento de su ingreso a Colombia, alias 'cuchillo' no contaba con ningún tipo de impedimento legal. "Al momento de su ingreso, no existía ningún requerimiento en su contra emitido por autoridades peruanas o internacionales que obligara a su retención o impedimento de entrada. Por lo tanto, al no presentarse ninguna alerta migratoria en los sistemas de control, se procedió a su admisión conforme a los protocolos establecidos. Migración Colombia reitera su compromiso con la seguridad nacional y el cumplimiento de los procedimientos legales, actuando en coordinación con las autoridades competentes tanto a nivel nacional como internacional".

Alias 'cuchillo' ya había asesinado a otros mineros en La Poderosa

Miguel Rodríguez Díaz, sindicado como uno de los principales implicados en los recientes hechos de violencia registrados en la provincia de Pataz, dejó el territorio nacional con destino a Colombia, según se informó tras la denuncia pública realizada por la presidenta Dina Boluarte.

De acuerdo con un reporte difundido por Canal N, en el año 2014 Rodríguez Díaz fue condenado a seis años de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Su nombre volvió a ser vinculado a crímenes graves en diciembre de 2023, cuando se le asoció con la matanza de nueve trabajadores pertenecientes a la empresa minera Poderosa. Posteriormente, en noviembre de 2024, se le habría responsabilizado del asesinato de otras cuatro personas en la mina El Río.

Pese a estas acusaciones, el sujeto fue capturado en Casma, región Áncash, pero más adelante quedó en libertad. Durante una conferencia de prensa realizada el lunes 5 de mayo, la presidenta Boluarte expresó su preocupación por este tipo de situaciones: “¿En qué quedamos? Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos los liberan. Decir esto con las letras que corresponden no es lavarnos las manos. Sencillamente, estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Nosotros estamos actuando”.