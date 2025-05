Revelan imágenes de alias 'Cuchillo' cuando huyó del país junto con abogada

Luego que se diera a conocer la captura de Miguel Rodríguez Díaz, alias 'cuchillo' en el aeropuerto de Colombia, salieron a la luz las imágenes del día en que fugó del país, qué hizo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y quien lo habría ayudado a realizar los trámites con las autoridades correspondientes.

Según las imágenes que se difundieron en Cuarto Poder, 'Cuchillo' arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a las 00:18 horas, sin portar equipaje y visiblemente preocupado por una posible intervención de la Policía Nacional del Perú.

Poco después de su llegada, se observa la aparición de Liliana Estefany Pizán Chirado. Tras intercambiar miradas, ambos iniciaron un presunto plan de fuga. Fue ella quien tomó la iniciativa de acercarse a personas que parecían tener algún tipo de autoridad. Luego se dirigieron al segundo nivel del terminal aéreo, donde el implicado realizó algunas compras con la intención de simular ser un pasajero común.

Las cámaras de seguridad registraron que adquirió una mochila, un gorro y realizó una operación en una casa de cambio, en la que permaneció aproximadamente ocho minutos. Posteriormente, ambos descendieron al primer nivel y se separaron.

Según las imágenes, Pizán Chirado habría sido la encargada de gestionar el boleto hacia Colombia en el counter de la aerolínea. Más adelante, 'Cuchillo' regresó al segundo nivel y, tras varios minutos, descendió nuevamente, esta vez ingresando al counter con una mochila vacía, aunque ya contaba con el pasaje en su poder.

Capturan a “Cuchillo”, presunto asesino de mineros en Pataz, en aeropuerto de Colombia

Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', fue capturado esta tarde en el aeropuerto de Colombia. Según su abogado, él se encontraba con una mujer, quien sería su pareja sentimental, cuando las autoridades lo detuvieron. Asimismo, indicó que su cliente iba a llegar a Perú el día sábado para sostener una reunión.

"Él no tenía orden de captura. Lo han detenido junto con un compañero. Habíamos acordado en que llegaría el sábado a Perú para tener una reunión. Ahora está detenido. Lo único que he logrado escuchar en la llamada es que le gritaron 'Al suelo'. La noticia nos ha caído como un balde de agua. No nos han notificado nada", dijo el letrado.