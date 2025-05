El sicario pidió a la PNP ser trasladado a Lurigancho a fin de que no lo asesinen. Foto: Composición LR

Pierre Ángel Panduro Verástegui ahora teme por su vida ante las posibles represalias que puedan tomar en su contra cuando sea recluido en el penal por el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores. Recordemos que alias 'El Italiano' confesó haber sido el autor del crimen el pasado 16 de marzo.

El criminal había sido capturado en la región de Puno luego de ingresar al país por la frontera con Bolivia. Recordemos que, en un inicio, negó su participación en el asesinato, sin embargo, luego admitió que fue él quien disparó contra el bus en donde se trasladaba la orquesta.

Alias 'El Italiano' teme represalias tras confesión sobre asesinato de Paul Flores

Con total frialdad, luego de que admitiera su implicancia en el asesinato del cantante Paul Flores el pasado 16 de marzo, alias 'El Italiano' solicitó ayuda a la Policía Nacional del Perú debido a que teme que lo asesinen en el penal a donde será trasladado.

"Pregúntame todo, yo voy a hablar todo, pero viejo que me manden a Lurigancho aunque sea, pe' viejo, porque yo creo que me van a matar pe' viejo, me van a matar", se le escucha decir el sicario a las autoridades durante su confesión. Cabe resaltar que la PNP investiga qué banda estaría detrás del crimen, pues sospechan de 'Los Injertos del Cono Norte'.

Investigan a más presuntos implicados en el asesinato de Paul Flores

Hasta ahora, solo ha sido detenido El Italiano, quien confesó haber disparado contra el bus de la orquesta. Las autoridades policiales se encuentran en la búsqueda de los otros seis sospechosos que habrían participado en el ataque.

Las indagaciones siguen su curso con el objetivo de esclarecer el motivo detrás del ataque, así como determinar si se trató de un caso de extorsión o de una venganza personal. La declaración de alias El Italiano podría resultar fundamental para localizar al resto de los miembros de la organización delictiva. La Policía continúa con la investigación, mientras que Armonía 10 y sus seguidores claman justicia por la muerte de Paul Flores.

