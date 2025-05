Piden 9 meses de prisión preventiva para implicado en homicidio de vocalista de Armonía 10

El sicario pidió a la PNP ser trasladado a Lurigancho a fin de que no lo asesinen. Foto: Composición LR

A través de sus redes sociales, la Fiscalía ha solicitado la imposición de 9 meses de prisión preventiva contra Pier A. Panduro V., señalado como presunto responsable del asesinato de Paul Flores, vocalista de la reconocida agrupación de cumbia Armonía 10, informó el Ministerio Público.

"La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Baja (Primer Despacho), a cargo del fiscal provincial Miguel Ángel Janampa Mansilla, formalizó investigación preparatoria y solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Pier A. Panduro V., presuntamente implicado en el asesinato del cantante Paul Flores. ", se lee.

Cabe resaltar que la acusación también alcanza a otros cuatro sujetos, considerados presuntos coautores del crimen. La Fiscalía busca sustentar la necesidad de la prisión preventiva por la gravedad del delito y el riesgo de fuga de los implicados mientras continúan las diligencias del caso.

Alias 'El Italiano' teme represalias tras confesión sobre asesinato de Paul Flores

"Pregúntame todo, yo voy a hablar todo, pero viejo que me manden a Lurigancho aunque sea, pe' viejo, porque yo creo que me van a matar pe' viejo, me van a matar", se le escucha decir el sicario a las autoridades durante su confesión. Cabe resaltar que la PNP investiga qué banda estaría detrás del crimen, pues sospechan de 'Los Injertos del Cono Norte'.