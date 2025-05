Este jueves 15 de mayo, Miguel Rodríguez Díaz, conocido con el alias 'Cuchillo', fue capturado en Colombia. La detención se llevó a cabo en un operativo conjunto entre la Interpol y la Policía Nacional de Colombia luego de que la presidenta Dina Boluarte lo señalara como el presunto autor de la masacre en Pataz. Al respecto, el coronel Franco Moreno, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP, indicó que se llevan a cabo las investigaciones en el lugar de los hechos y así como el detenido, otras personas estarían involucradas en el crimen.

Cabe señalar que, la PNP no descarta la participación de 'Cuchillo' ni revela las pruebas que lo incriminan como el autor del delito. Sin embargo, la Interpol al emitir la alerta roja señaló que Rodríguez Díaz será sometido a un proceso penal por el presunto delito de secuestro agravado, homicidio calificado y organización criminal.

La captura de 'Cuchillo', presunto autor de la masacre en Pataz, se llevó a cabo en Colombia. Foto: Mininter

¿Por qué señalaron a 'Cuchillo' como presunto autor de la masacre en Pataz?

El coronel Franco Moreno, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), indicó que las autoridades ya tenían mapeada la zona en donde ocurrió el asesinato de los 13 trabajadores de la minería La Poderosa y que 'Cuchillo' así como otras personas estarían involucradas en el crimen.

"Todas las investigaciones tienen dos aspectos, y lo más importante que se debe cuidar es la reserva. Estamos dándole un sentido lógico a los eventos que han ocurrido en Pataz. No se descarta la participación directa de muchas personas, no solamente de él", manifestó ante la prensa.

Asimismo, indicó que las autoridades de Homicidios, de la Unidad Antisecuestros, Crimen Organizado y otras están "recogiendo información" en el lugar de los hechos y reveló que conoce las acciones llevadas a cabo por las organizaciones criminales.

"El manejo de la reserva nos permite conocer el interior de las organizaciones criminales. Las estrategias no se pueden revelar. Conozco estrategias de otros cabecillas, líderes, inculpados, que porque salen a hacer sus descargos no se puede decir 'eres inocente'. Eso debería decirse ante un fiscal o las personas que lo están sindicando", señaló.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, el coronel Moreno señaló que "no prueba ni descarta" la participación de 'Cuchillo' en la masacre de Pataz.

Interpol emite alerta roja contra 'Cuchillo'

La Interpol emitió una notificación roja para Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo'. En este documento, señala que el sujeto es buscado para ser sometido a un proceso penal por el presunto delito de organización criminal, secuestro agravado y homicidio calificado.

"Se le atribuye a Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, la comisión del delito de organización criminal, secuestro agravado y homicidio calificado, al haber ordenado que un aproximado de 20 sujetos armados irrumpan violentamente en el interior de una bocamina en Pataz con la finalidad de robar mineral ya extraído, donde luego de un enfrentamiento mediante disparos de arma de fuego, habría logrado reducir y someter a un total de 13 personas dedicadas al servicio de seguridad, para luego optar por quitarles la vida", indica la Interpol.

Capturan a Cuchillo en Colombia

La tarde de este jueves 15 de mayo, 'Cuchillo' fue capturado por la Policía de Colombia y la Interpol en suelo colombiano. Según su abogado, durante el operativo, el detenido habría estado conversando con él por llamada.

"Él no tenía orden de captura. Lo han detenido junto con un compañero. Habíamos acordado en que llegaría el sábado a Perú para tener una reunión. Ahora está detenido. Lo único que he logrado escuchar en la llamada es que le gritaron 'al suelo'. La noticia nos ha caído como un balde de agua. No nos han notificado nada", dijo el letrado en diálogo con Canal N.

