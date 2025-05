'Cuchillo' reaparece desde la clandestinidad luego de ser acusado como autor de la matanza en Pataz: "No estoy en Colombia"

'Cuchillo', el alias de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, uno de los criminales más buscados por la Policía Nacional del Perú, ha sido señalado por diversas personas, incluida la presidenta de la República, como el principal responsable de la matanza de 13 trabajadores mineros dedicados al rubro de la seguridad. 'Cuchillo' se presentó desde la clandestinidad ante la prensa peruana y, en una entrevista con Cuarto Poder, reveló diversos detalles. Rodríguez Díaz, quien, según reportes iniciales, se encontraría en territorio colombiano, aseguró que no está en ese país.

"Mi nombre es Miguel Antonio Rodríguez Díaz. En el penal me llamaban así (Cuchillo). Yo estuve recluido en el penal. (…) Ya no estoy en Colombia. No le puedo decir (donde estoy), señorita. Tampoco (he regresado a Perú). Es correcto (que estoy en un país vecino), pero no puedo decir cuál. (…) Yo he tenido mis errores, señorita, pero ya los he pagado, ya pagué con una pena privativa de 7 años. Yo sé lo que es un penal y no quiero volver nuevamente ahí. Sí (me pondré a disposición de la justicia), pero en su debido momento (...)", respondió el prófugo de la justicia a las cámaras del programa dominical.

A lo largo de la entrevista, 'Cuchillo' no mostró imágenes de su rostro. Este acto ha alimentado los rumores de que el exconvicto habría sido intervenido para cambiar las facciones de su rostro. Rodríguez Díaz ha negado estas acusaciones. Además, se deslindó de las responsabilidades que se le han atribuido en relación con la matanza en Pataz, asegurando que las personas que buscan inculparlo lo hacen para desviar la atención y utilizarlo como 'chivo expiatorio'.

"Me están buscando por algo injusto, por ese motivo no puedo mostrar mi apariencia actual. No (me he operado). (…) Yo soy inocente. La presidenta y la policía se han dejado llevar por las noticias y por los grupos de poder, como La Poderosa. (...) Yo no soy de Pataz, ni tampoco he vivido ahí, pero sí conozco y he ido a Pataz a vender mi arroz, a hacer comercio. (…) Fui como 4 o 5 veces, por ahí. (…) Ya hace como dos años que no voy por ese lugar. (…) Están tratando de inculparme. Tendrán sus razones o querrán ocultar algo. (…) Tengo evidencias y pruebas suficientes para demostrar mi inocencia. No he estado involucrado en esos temas de minería (...)", mencionó 'Cuchillo'.

'Cuchillo': uno de los criminales más buscados del Perú

Rodríguez Díaz, de 35 años, tiene un historial carcelario: purgó una condena de siete años por tenencia ilegal de armas en el penal El Milagro, de Trujillo. Allí, cuenta, nació su alias: “Me pusieron ‘Cuchillo’ por la nariz”, explica en un intento por restarle al apodo su connotación violenta.

Antes de su ingreso al mundo delictivo, incluso sirvió en el Ejército peruano, según fotografías y registros mostrados por el programa dominical. Sin embargo, tras su liberación, su nombre comenzó a circular con fuerza en las zonas mineras ilegales, donde el oro se extrae entre balas y dinamita. Pese a todo esto, hasta el momento, 'Cuchillo' no cuenta con una orden de captura a nivel nacional e internacional.

‘Cuchillo’: su relación con la minería ilegal y el pueblo de Casma

De acuerdo con testimonios recogidos por La República de parte de la policía en la zona afectada por el asesinato de 13 trabajadores mineros, la seguridad de la mayoría de explotaciones mineras en Pataz estaría bajo el control de ‘Cuchillo’. Los mismos testimonios detallan que este sujeto opera con un grupo conformado por personal entrenado, entre ellos exmilitares, expolicías y presuntos sicarios. Su nombre ya figuraba en los registros de inteligencia de la Policía Nacional, debido a su presunta implicación en al menos diez homicidios relacionados con actividades de minería ilegal. En diciembre de 2023 fue detenido en la provincia de Casma, acusado de tenencia ilegal de armas.

En el centro poblado de Buena Vista Alta, ubicado justamente en Casma,‘Cuchillo’ ha ganado notoriedad y, para algunos, hasta simpatía. Varios pobladores lo describen como benefactor, debido a que ha financiado obras, como la losa deportiva de la comuna. Asimismo, el hombre prófugo de la justicia ha cubierto gastos médicos, apoyado el funcionamiento de postas de salud e incluso colaborado con la parroquia y la comisaría local.

El sábado 4 de mayo, un día antes del hallazgo de trece cuerpos en un socavón de Pataz, Rodríguez Díaz regresó a Buena Vista Alta, situada a 13 kilómetros de la ciudad de Casma. Allí organizó una celebración multitudinaria, en la que no faltaron orquestas ni bebida en abundancia, mientras era custodiado por un grupo armado. Tras conocerse el hallazgo de los cadáveres, y en medio de un creciente clima de tensión, decidió abandonar la zona. Al día siguiente, aún con signos de la reciente festividad, se dirigió al aeropuerto con la intención de salir del país con destino a Colombia. Sin embargo, su situación legal sigue en proceso, y se estima que su fuga no se prolongará por mucho tiempo.