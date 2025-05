Uno de los familiares de los mineros hallados sin vida en un socavón de la minera Poderosa, en Pataz, región La Libertad, aseguró que las víctimas fueron asesinadas el mismo día en que las secuestraron, es decir, el pasado 25 de abril. Asimismo, señaló que colaboraron en la búsqueda de los trabajadores, pero que las autoridades no prestaron la debida atención para acelerar el proceso de rastreo y hallazgo.

"Las autoridades competentes que tuvieron el caso desde el inicio sabían todo esto. Tenían conocimiento. Sabían que los muchachos ya habían fallecido y conocían el lugar en el que estaban. Nosotros les informamos desde un inicio que se encontraban en el mismo sitio, porque nunca los movieron. Los asesinaron la misma noche del secuestro", declaró en diálogo con Exitosa.

"Ellos nunca prestaron atención a la información que les brindamos (…) Ese video lo tenemos desde hace dos o tres días; la Policía también lo posee. Con certeza no podría afirmar si son ellos o no, porque no se distingue con claridad, pero ese video coincide mucho con lo que ha ocurrido", añadió.

Familiar de minero fallecido en Pataz se pronuncia

El familiar de uno de los mineros fallecidos en Pataz denunció que ninguna autoridad se comunicó con los seres queridos de las víctimas para informarles sobre sus muertes.

"Ninguna autoridad competente, como la Policía, la Fiscalía o la misma minera La Poderosa, se ha acercado a nosotros, los familiares. Nadie nos informó cómo se realizaron las diligencias ni nos comunicaron de manera oficial el fallecimiento de nuestros seres queridos", expresó.

Encuentran sin vida a 13 mineros secuestrados en Pataz

Este 4 de mayo, la Unidad de Rescate de la Policía Nacional, con el apoyo del equipo de seguridad de la minera Poderosa y las rondas campesinas, halló sin vida a 13 mineros en Pataz, región La Libertad, tras una intensa operación de búsqueda.

Según información preliminar, las víctimas trabajaban para un minero artesanal vinculado a la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa dedicada a la extracción de oro. Pese a la oscuridad y a las difíciles condiciones dentro de los socavones, los agentes lograron ingresar al lugar y continuar con las tareas de rastreo. Finalmente, los cuerpos fueron encontrados. De acuerdo con las primeras versiones, los trabajadores estaban maniatados.

Gobierno regional de La Libertad tras asesinato en Pataz

El Gobierno Regional de La Libertad expresó su rechazo ante el asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz. A través de un comunicado oficial, exigió al Poder Ejecutivo el despliegue inmediato de personal y recursos por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona y salvaguardar la integridad de la población.

“La paz y la vida de nuestros ciudadanos no pueden seguir amenazadas por mafias criminales vinculadas a la minería ilegal. Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial una respuesta rápida, firme y ejemplar. Estos crímenes no pueden quedar impunes”, se lee en el pronunciamiento.

Además, la entidad regional solicitó al Ejecutivo evaluar la declaratoria de estado de sitio en Pataz, una medida que consideró “extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y desarticular a las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado”.

"Reafirmamos que el Gobierno Regional de La Libertad no abandonará en ningún momento a las familias de las víctimas. Activaremos todos los mecanismos regionales disponibles para brindar apoyo legal, psicológico y económico", finalizó.

