En Iquitos, una mujer embarazada de seis meses fue atacada brutalmente en la puerta de su casa por una pareja extranjera que exigía el pago completo de una presunta deuda de los 'Gota a Gota'. La víctima, quien mantiene reserva su identidad por seguridad, precisó que hubiera pasado si no la ayudaban. “Si la vecina no grita, me hubiera matado”, relató entre lágrimas.

Según denunció la joven, los agresores sabían de su estado de gestación y, aun así, la atacaron con puñetes, patadas e incluso con una pata de fierro desprendida de una silla. "La señora me empujó, me tiró patadas y puñetes por la cintura, por la pierna. Yo estaba sentada en la silla y caí bien feo", explicó.

PUEDES VER: Tragedia en Apurímac: hallan 4 muertos por presunta inhalación de humo en socavón minero informal

Prestamistas del 'Gota a Gota' exigían pago completo

En otro momento, la mujer agraviada afirmó que intentó entregarles S/50 de los S/70 que le exigían, pero los delincuentes solo querían aceptar el monto completo. La agresión ocurrió en la puerta de su vivienda, cuando los prestamistas del ‘Gota a Gota’ llegaron y la atacaron. Tras los gritos de la víctima, una vecina intervino y llamó al serenazgo, lo que provocó que los agresores huyeran rápidamente.

Sin embargo, según explicó la mujer gestante, no recibió atención médica oportuna en el centro de salud cercano y horas después perdió a sus bebés. La mujer acudió a la comisaría para denunciar los hechos y ha solicitado garantías para su vida, luego de ser amenazada de muerte si hablaba con las autoridades de la zona.

Agentes realizan investigaciones para identificar a los agresores

Tras el brutal ataque que recibió una mujer embarazada en Piura, las autoridades policiales de la zona han iniciado las investigaciones para identificar a los agresores y frenar el avance de estas mafias que operan con total impunidad.

De esta manera, este caso violento vuelve a poner en evidencia el peligroso sistema de préstamos de ‘gota a gota’, una modalidad de préstamos con cobros constantes que se ha expandido en diversas regiones del país.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 (opción 6) Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.