En la selva de Pucallpa, en la región Ucayali, muchos habitantes creen que las sirenas no son solo parte del folclore y la mitología, sino seres reales que emergen de sus lagunas y ríos. Pescadores y pobladores han relatado encuentros con estas criaturas, a quienes describen como hermosas mujeres con largas cabelleras que atraen a los desprevenidos.

Uno de los testimonios más impactantes es el de Luis Julton Vásquez Caballero, quien asegura haber sido secuestrado por una sirena cuando tenía 14 años. Según su relato, pasó siete días en el agua, en un lugar místico y desconocido. Su regreso al mundo terrestre estuvo marcado por problemas de salud y comportamientos inusuales que, según él y su familia, solo pudieron resolverse gracias a su fe en Dios.

¿Cómo fue el encuentro del joven peruano con la sirena?

Luis Julton Vásquez Caballero recuerda claramente aquella tarde de octubre de 2014 cuando se dirigió al río Ucayali por agua. Mientras llenaba su balde, notó un movimiento inusual en el agua y, aunque trató de ignorar el suceso, una joven desnuda, con una cabellera tan larga que cubría su torso, emergió y lo sorprendió al llamarlo por su nombre.

"Ella me dijo que la acompañara, que me daría todo, que nunca envejecería ni moriría", relató Luis para el programa ‘Al Sexto Día’. En un instante, sintió que el agua lo envolvía y perdió el control de su cuerpo. La sirena lo guio hacia una ciudad bajo el agua. Según él, era un lugar hermoso pero tenebroso, donde sintió una fuerza inexplicable que lo atraía más y más. El joven relató que si se adentraba ya no podría haber salido del agua. “Me dijo (la sirena) que no iba a entrar porque estaba acompañado con Dios todo poderoso”, sostuvo.

Cuando regresó a la superficie, su madre y los pobladores lo encontraron en un estado alarmante. No podía hablar ni ver y su comportamiento era errático. "No quería dormir en su cama, se tiraba al piso y movía como un pez en el suelo", aseguró su madre. Los rezos de su comunidad fueron la clave para que recuperara la vista y el habla.

Luis Vásquez Caballero asegura que las sirenas existen. Foto: Wallpapers.





¿Qué es de la vida del joven que interactuó con una sirena?

Actualmente, Luis tiene 24 años y ha intentado dejar atrás aquel episodio. Sin embargo, reconoce que su vida cambió drásticamente. Durante años sufrió el rechazo de su comunidad, especialmente de los niños, que lo veían como alguien "extraño". Incluso llegó a pensar en quitarse la vida debido a la angustia que experimentó tras el encuentro.

En los meses posteriores al incidente, Luis mostraba una agresividad que nunca había tenido, llegando incluso a morder personas. Gracias a una tía que le brindó apoyo psicológico y a su creciente fe en Dios, pudo encontrar estabilidad. Aunque las secuelas emocionales perduraron, hoy asegura haber superado su miedo y trata de llevar una vida normal.

Luis prefiere evitar los ríos y lagunas de la Amazonía. "Desde aquel día, no vuelvo a meterme al agua", afirma con determinación. Aunque algunos dudan de su historia, él está convencido de que lo que vivió fue real y que su protección divina evitó que quedara atrapado en aquel misterioso lugar para siempre.

¿Cuánto se cree que mide una sirena?

Las sirenas han formado parte de la mitología de distintas culturas a lo largo de la historia. Algunos relatos antiguos las describen como criaturas colosales de hasta 600 metros de longitud, mientras que otros indican que tienen un tamaño similar al de un ser humano.