Transportistas bloquean avenidas Faucett y Venezuela tras ataque contra choferes: "Nos matan en la cara de militares"

Un grupo de decenas de transportistas han cerrado el cruce entre la avenida Venezuela y Faucett en respuesta a un violento ataque que dejó como saldo la muerte de un chofer y otro herido. La víctima fatal, Daniel Alexis Guillermo Díaz, de 25 años, perdió la vida tras un ataque armado cerca al hospital Naval. En cuanto al herido, identificado como Luis Chinchay (65) se encuentra siendo operado.

La situación ha generado un fuerte malestar entre los trabajadores del transporte público, quienes exigen medidas de seguridad más efectivas. Por tal motivo, decidieron tomar dichas avenidas a fin de exigir al Gobierno un cambio urgente en la lucha contra el sicariato y la extorsión. La situación se desborda ante el aumento del número de víctimas de la violencia.

Transportistas toman av. Faucett con Venezuela cansados de los asesinatos

Alrededor de las 2 de la tarde de este martes 8 de abril, transportistas han decidido salir a expresar su indignación y frustración ante la falta de acción por parte de las autoridades en contra de la ola de asesinatos que cada día cobran más víctimas. En ese sentido, obligaron a los pasajeros a bajarse de las unidades que transitaban por el lugar a fin de unirse a la protesta y al reclamo conjunto luego de que esta mañana asesinaran a un transportista y dejaran herido a su compañero.

"Nos están matando por cupo. La extorsión es todos los días, nosotros somos cobradores, somos choferes, somo jaladores. Cada vez que salimos a trabajar nos cobran cupo y si no accedemos, nos matan. Si no pagas, te amenazan que en la subida te van a agarrar. La gente se ha reventado, está cansada de que nos cobren cupo. Nos han matado delante de la cara de los militares, el Callao está en estado de emergencia y en la cara de los militares nos matan. Los rifles que tienen por las puras, no hicieron nada, no nos defendieron. ¿Dónde está Dina Boluarte diciendo que nos defiende", sostuvo una representante del grupo de transportistas del Callao.

Conductor acribillado en la av. Venezuela

El contexto de este bloqueo se enmarca tras el asesinato del chofer Daniel Alexis Guillermo (25) durante la mañana de este 8 de abril cerca al hospital Naval. El conductor, que operaba en la ruta Callao-Breña, fue víctima de un ataque a balazos en la avenida Venezuela. Este violento suceso generó pánico entre los transeúntes y pasajeros que se encontraban en el lugar.

En tanto, otro ataque se registró cerca al cruce de la av. Venezuela con Faucett. Al respecto, las autoridades presumen que el ataque podría estar vinculado al cobro de cupos, aunque la familia del conductor ha afirmado que no había recibido amenazas previas. Luis Chinchay, de 65 años, quien trabaja para la empresa Emiscas SAC, lucha por su vida tras ser acribillado en plena luz del día en la cuadra 52 de la concurrida avenida Venezuela.

