Loreto se encuentra entre los departamentos más pobres del Perú, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Las ciudades más alejadas de su centro económico, Iquitos (Maynas), reflejan con mayor crudeza el verdadero rostro de dicha estadística: anemia, desnutrición infantil, colegios sin agua, luz ni desagüe, y con pocos docentes titulados. Las esperanzas son pocas o nulas, pues la situación se mantiene similar este año.

Según informó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) a La República, en el 2024 en Loreto hubo 10.643 nuevos casos de anemia por falta de hierro en niños menores de 36 meses. Solo en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, la más distante en la amazonía peruana, se registraron 737 pequeños con esa condición en dicho año.

La anemia, condición en la cual hay menos glóbulos rojos en la sangre, tiene entre sus causas la falta de hierro por una deficiente alimentación. Las consecuencias a esa edad son graves, pues repercuten en el desarrollo cognitivo y físico.

No hay especialistas

La lógica nos diría que las autoridades deberían atender con urgencia esta situación con los profesionales en el tema. La realidad en Mariscal Castilla, donde viven más de 73.000 personas, no existe un solo nutricionista de parte del Estado.

Esto explica que apenas se haya atendido al 26.50 % de los niños de dicha edad que debían recibir tratamiento contra la anemia. Esta atención, además, estuvo a cargo de enfermeras, ante la ausencia de nutricionistas.

“No hay profesionales en nutrición, es decir, ni titulados ni técnicos. Tampoco como trabajadores CAS”, alerta Percy Rojas, director de atención integral de salud de la Geresa. Incluso en Iquitos apenas tienen 6 nutricionistas, entre profesionales y técnicos, de un total de 7 plazas disponibles.

En 2024 hubo 10.643 nuevos casos de anemia en menores de 36 meses.



Para confirmar estos casos, la Geresa explica que aplican los controles de crecimiento y desarrollo (CRED). Consiste en un dosaje de hemoglobina gracias a un aparato portátil llamado hemoglobinómetro portátil o también por laboratorio y exámenes parasitológicos.

“El tratamiento para un menor dura 6 meses, entre vacunas, suplementos y atención en salud mental. Nosotros atendemos a los niños; pero no basta para que no tengan desnutrición y anemia. La comida y las condiciones de vida no se las da el sector salud”, expresó Rojas.

Rojas resaltó que la anemia infantil se debe a varios factores: pobreza, falta de servicios básicos y embarazo adolescente. “Todos los programas sociales deberían brindar un apoyo a la familia para que los niños puedan disponer de alimentos esenciales”, recalcó.

Niños con desnutrición crónica

La ONG Internacional World Vision Perú publicó un informe sobre el tema donde detalla que el 55,9% de los niños menores de tres años presenta anemia en el centro poblado Santa Rosa de Yavarí, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia. La zona está a dos horas de Caballococha, la capital de Mariscal Ramón Castilla.

Igualmente, que en Mariscal Ramón Castilla, el 23,1% de los niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica. Además, solo el 54.3% menores de 12 meses han recibido el esquema de vacunación completa. Esto va de la mano con que las enfermedades diarreicas y respiratorias allí superan los promedios nacionales.

Deserción escolar y bajo aprendizaje

Este panorama tiene su reflejo inmediato en el nivel educativo. Según el informe, en comprensión lectora y matemática en Loreto, solo el 10 % de los estudiantes de cuarto grado logra niveles satisfactorios. Además, apenas el 67% de los adolescentes concluye la secundaria. A nivel de infraestructura, más del 90 % de las escuelas en Ramón Castilla no cuentan con servicios de agua, desagüe y electricidad.

Ángel Vela, asesor de la Gerencia Regional de Educación de Loreto, precisó que estas cifras corresponden al 2023 y que se tiene previsto que, en los próximos días, el Ministerio de Educación (Minedu) publique los reportes del 2024.

Falta inversión en MRC

Llegar a Mariscal Ramón Castilla puede tardar hasta un día. Tiene 37.413 km2 de superficie. Esto es más de 13 veces el tamaño de todo Lima Metropolitana (2.672) o equivalente a Piura (35.700), Huánuco (37.300) o Junín (38.400). Pese a su amplitud, su ubicación es un factor en contra. “No hay conectividad, todo es por vía aérea y fluvial", enfatiza Vela.

Más del 90 % de las escuelas en Ramón Castilla no cuentan con servicios básicos:





MRC tiene 1.164 instituciones educativas y 29.057 estudiantes. Se reparten en 109 colegios de inicial, 176 de primaria y 873 de secundaria. Igualmente, 1 centro de educación básica especial, 1 de educación básica alternativa, 2 de educación básica productiva y 2 institutos. Recordemos que casi ninguna tiene servicios esenciales. No hay inversión. "El presupuesto que se tiene no responde a las múltiples necesidades”, añade el asesor Vela.

Profesores son estudiantes sin título

Aquí entra otro factor que golpea el nivel educativo. Más del 50 % de docentes no tiene título profesional, agrega Tito Rengifo, director de la UGEL de Mariscal Ramón Castilla. Existen 1.200 plazas para docentes en la provincia. El 20 % (240) son maestros nombrados y titulados. El 80 % restante (960) son contratados, pero solo un promedio de 300 tienen licenciatura. Los faltantes 660 puestos son ocupados por bachilleres, egresados e incluso estudiantes universitarios.

"Nuestros estudiantes están abandonados por el Estado. Sería interesante que las evaluaciones a los alumnos no se hagan por competencias académicas, sino por sus condiciones académicas y de vida”, subrayó Rengifo.

Dato. Si bien las autoridades no se pronunciaron sobre los riesgos de los menores a explotación y violencia en zonas como Mariscal Ramón Castilla, así como la incidencia de embarazos adolescentes, este panorama está reflejado en el estudio de la ONG en mención.

Dato. La ONG, en coordinación con sus oficinas en Brasil y Colombia y con el respaldo de su sede en Australia, implementará un programa de área multipaís en la triple frontera, con interés en Santa Rosa de Yavarí y Caballococha en el lado peruano.