El incidente ocurrió en el kilómetro 2.5 de la carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista. Testigos informaron que los agresores, que se presume son de nacionalidad colombiana, esperaron a que la mujer, identificada como Ruth Ihuaraqui, saliera de su casa para llevar a cabo el ataque luego de que se negara a pagar un presunto préstamo.

Ruth Ihuaraqui fue herida en la pierna izquierda después de que los delincuentes dispararan seis veces. Afortunadamente, la mujer logró cerrar la puerta a tiempo, lo que evitó que los disparos causaran daños mayores. Ante ello, la Policía Nacional realiza las diligencias del caso a fin de encontrar a los responsables.

Mujer cerró su puerta a tiempo y se salvó de morir

Trascendió, que la víctima se habría negado a pagar un préstamo que había solicitado a prestamistas que realizan bajo la modalidad "Gota a gota", durante horas de la tarde, por lo que sus cómplices regresaron en la noche de este jueves para tomar venganza. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta circularon por la zona una hora antes del hecho, por lo que presumen que estaban esperando que la mujer salga de su vivienda para dispararle.



Ruth Ihuaraqui como de costumbre salió a botar su basura a la esquina. Sin embargo, cuando estaba cerrando su puerta fue abordada por sus verdugos, quienes realizaron 6 disparos cayéndole uno de ellos en la pierna izquierda. El resto de los impactos de bala lo recibió la puerta de metal de la propiedad de la mujer. Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido en el vehículo en el que se encontraban.

Víctima fue auxiliada por sus familiares

La mujer fue auxiliada por sus familiares, quienes llamaron a las autoridades para que resguarden el lugar, ya que temían que los delincuentes estén cerca. Hasta el lugar llegaron los agentes del serenazgo de San Juan Bautista, quienes trasladaron en una camioneta a la mujer hasta el Hospital Apoyo Iquitos.

La víctima fue atendida por los médicos, quienes lograron retirar la bala de su pierna. Afortunadamente, no pasó a mayores, logrando estabilizarla en las próximas horas, pero deberá guardar reposo por unos días. Testificantes señalan que los malhechores serían de nacionalidad colombiana. Sin embargo, no lograron identificar su rostro porque estaban cubiertos con un polo. Sospechan que serían prestamistas "Gota a gota".

Víctima del ataque niega haber realizado préstamo

Ante la situación presentada, Ruth Ihuaraqui desmintió haber realizado préstamos informales o tener alguna deuda con prestamistas "Gota a gota", por lo que señaló sentirse totalmente sorprendida por el ataque que sufrió en la puerta de su casa, donde debería sentirse segura.

"No tengo deudas ni problemas con nadie, mi puerta grande estaba la cerré a tiempo es por eso que no me dieron en el cuerpo , fueron seis disparos", expresó Ruth Ihuaraqui.

La mujer refirió que al escuchar los impactos de bala en su puerta pensó que se trataba de pirotécnicos, pero minutos después cayó en cuenta de que se encontraba herida al ver toda su pierna llena de sangre y sentir como si se hubiera quemado. "Entré corriendo y vi que tenía sangre por mi rodilla", señaló la víctima.

Ruth Ihuaraqui relató que vive junto a sus menores hijas y que su condición es de bajos recursos, pero se dedica a trabajar de manera honrada, cree que el haber cerrado a tiempo la puerta le salvó la vida, debido a que los malhechores le dispararon a quemarropa sus intenciones eran de matarla.

Clama por garantías para su vida

Sus familiares solicitaron a las autoridades identificar a los responsables, ya que temen que regresen por su familiar. La víctima pide garantías para su vida, al no se siente segura ni en su propia casa.

Los ciudadanos dieron a conocer que la modalidad de préstamos Gota a Gota en la ciudad de Iquitos es latente. La mayoría de población que solicita préstamo informal son de bajos recursos o que tienen negocios pequeños, ya que no te exigen ningún documento o aval.

