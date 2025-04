Cofopri otorga títulos de propiedad gratis a familias peruanas que cumplan con estas condiciones en 2025, ¿cómo realizar el trámite?

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) es la entidad pública que se encarga de la regularización de terrenos y viviendas informales en el Perú. Su función es otorgar títulos de propiedad con reconocimiento legal, garantizando la seguridad jurídica de quienes habitan en asentamientos informales.

Para ello, Cofopri aplica procedimientos que permiten llevar a cabo la formalización, facilitando la organización del crecimiento urbano. Esta actividad permite que los predios cuenten con respaldo legal; al respecto, revisa en esta nota las condiciones para obtener el título de propiedad gratuito mediante Cofopri en 2025 y el proceso para solicitarlo.

Títulos de propiedad gratis en Cofopri, ¿qué condiciones deben cumplir las familias peruanas para acceder al beneficio en 2025?

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) entrega títulos de propiedad de manera gratuita bajo ciertas condiciones específicas. Los requisitos para acceder a este beneficio son los siguientes:

Haber ocupado el lote de forma continua antes del 31 de diciembre de 2015.

de forma continua antes del 31 de diciembre de 2015. No ser propietario o copropietario de otro inmueble destinado a vivienda dentro de la misma provincia donde se solicita la formalización.

dentro de la misma provincia donde se solicita la formalización. El terreno no debe encontrarse en zonas declaradas de riesgo no mitigable.

El predio debe estar destinado exclusivamente para uso de vivienda.

Cofopri 2025: así puedes realizar el trámite para acceder al título de propiedad gratis de tu vivienda

El procedimiento para obtener un título de propiedad gratuito a través de Cofopri comprende varias etapas que deben ser cumplidas por los ocupantes de terrenos informales. En primer lugar, los interesados deben participar en las campañas de empadronamiento que organiza Cofopri. Durante esta fase, se realiza la recolección de información y documentos que acrediten la ocupación previa del terreno, como constancias de posesión, recibos de servicios públicos, o declaraciones juradas que respalden la permanencia en el predio desde la fecha requerida.

Luego del empadronamiento, Cofopri lleva a cabo una evaluación legal y técnica del terreno. Esta revisión incluye la verificación de que el lote no esté ubicado en zonas de riesgo no mitigable, que su uso sea destinado a vivienda, y que no existan conflictos de propiedad u ocupaciones múltiples. También se analiza si el ocupante cumple con los requisitos socioeconómicos establecidos, como no ser propietario de otro inmueble en la misma provincia.

Si el predio cumple con todos los criterios evaluados, Cofopri procede a la formalización e inscripción del título de propiedad en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Esta inscripción otorga reconocimiento oficial al propietario, permitiéndole ejercer plenamente sus derechos sobre el inmueble y acceder a servicios básicos, programas de vivienda o financiamiento formal, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Qué es el título de propiedad, según el ministerio de Vivienda?

Según el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el título de propiedad es un documento legal que reconoce a una persona natural o jurídica como propietaria de un bien inmueble, como un terreno o una vivienda. Este documento acredita de manera oficial que el titular tiene derechos de posesión, uso y disposición sobre el predio, conforme a las leyes vigentes.

Además, el título de propiedad permite inscribir el inmueble en los Registros Públicos, otorgando seguridad jurídica sobre la propiedad y posibilitando su transferencia, herencia, hipoteca o cualquier otra transacción legal relacionada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.