Recolectan fondos en apoyo a movilización contra el proyecto Tía María tras semanas de huelga indefinida en Arequipa

Un grupo de ciudadanos de la ciudad de Arequipa llevó a cabo una jornada de recolección solidaria con el objetivo de recaudar alimentos y fondos económicos destinados a las ollas comunes que brindan sustento a los pobladores del Valle de Tambo, quienes se encuentran en huelga indefinida desde el pasado 17 de febrero en oposición al proyecto minero Tía María, impulsado por la empresa Southern Perú Copper Corporation.

La campaña se realizó en diversas zonas de alta concurrencia comercial, entre ellas la plataforma Andrés Avelino Cáceres, el mercado San Camilo y el sector de Río Seco. Decenas de voluntarios se movilizaron en dichos espacios para recibir las contribuciones de la ciudadanía.

Organizan recolección de víveres en favor de manifestantes

El el Dr. Jorge Del Carpio, coordinador del Comité de Apoyo y Solidaridad con el Valle de Tambo, precisó que los víveres y los aportes monetarios serán trasladados este mismo día a los manifestantes que se mantienen en el sector de El Boquerón, donde permanece bloqueado el tránsito en la carretera Costanera, ubicada en el distrito de Dean Valdivia.

“La respuesta solidaria de los comerciantes es clara. El pueblo organizado no será derrotado. Defender nuestra alimentación es vital, porque sin alimento no hay salud, y sin salud no hay vida”, manifestó el dirigente.

Del Carpio recordó además que, durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, fueron precisamente los agricultores del Valle de Tambo quienes ofrecieron ayuda humanitaria a distintas zonas vulnerables de Arequipa, incluyendo las ollas comunes del cono norte y a los miembros del Sindicato de Construcción Civil.

Realizan colecta para apoyar a manifestantes de Valle de Tambo. Foto: Leonela Aquino / URPI-LR

Valle del Tambo en contra de Tía María

Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que el inicio de la construcción del proyecto minero Tía María podría darse entre los meses de agosto y septiembre de este año. Según indicó el funcionario, la iniciativa ha registrado progresos significativos en los ámbitos social y ambiental, lo que permitiría su puesta en marcha sin enfrentar mayores dificultades.

Sin embargo, desde el 17 de febrero los ciudadanos del Valle del Tambo, ubicado en la provincia de Islay, iniciaron un paro indefinido en rechazo a este anuncio. Por lo que exigen la cancelación de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, impulsados por la empresa Southern. Según los manifestantes, dichas obras representan una amenaza para el medio ambiente y para la supervivencia de la agricultura de la zona.

En ese sentido, Del Carpio hace un llamado a que la población arequipeña participe activamente en la jornada nacional de protesta convocada para el próximo 10 de abril, que también expresará su rechazo al Gasoducto Costero.

Vocero del Valle de Tambo acusado de obstrucción

En el transcurso de la jornada, se conoció que el vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, fue citado por el Departamento de Seguridad del Estado por presuntamente haber incurrido en delitos vinculados a la obstrucción de medios de transporte, debido al bloqueo carretero en El Boquerón. No obstante, el dirigente no asistió a la diligencia.

Ante esta situación, el comité de apoyo presentó una solicitud formal ante dicha dependencia policial, exigiendo conocer el número de carpeta fiscal del proceso, en defensa del derecho al debido proceso y la transparencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.