Ministro de Salud intenta deslindar responsabilidad en gestión de suero de Medifarma y despide a nueva jefa de Digemid

Mientras en el ministro de Salud, César Vásquez justificaba en el Congreso la demora de sus respuestas a la crisis que generó el uso de botellas de suero defectuoso del laboratorio de Medifarma, en varias regiones se lanzaba alertas sobre el posible desabastecimiento de dicho elemento de insustituible uso en hospitales públicos y entidades privadas.

Así, al tiempo de que Vásquez señalaba que su sector alista un decreto de urgencia para la adquisición rápida de suero fisiológico, en regiones como Junín, Arequipa e Ica, autoridades médicas expresaban su preocupación por el inminente desabastecimiento de este producto en los hospitales.

Es el caso del principal hospital de Junín, el Daniel Alcides Carrión, cuyo director, Gustavo Llanovarced Damián, señaló que ya están enfrentando la falta del producto y que una posible solución temporal es que salgan a comprar directamente, mientras el gobierno central soluciona el tema generado tras la cancelación del registro sanitario de Medifarma por parte de la Digemid.

Llanovarced también alertó que, debido a la escasez de suero fisiológico en Junín, este producto estaba siendo comercializado a mayor precio desde hace unos días. “Normalmente, cuesta entre 4 y 5 soles, pero ahora estaría sobre los 20 soles”, señaló, tras indicar que la escasez afecta principalmente a los centros de salud de zonas alejadas.

En esa línea, el decano regional del Colegio Químico, Edwin Mendoza, señaló que hay peligro de desabastecimiento en regiones como Ica, Loreto, Junín. “Hay preocupación por el poco stock de suero que tienen los hospitales”, dijo por la mañana.

En tanto, Rafael Gallegos, gerente regional de salud (Geresa) de Arequipa, señaló que en esa región se han inmovilizado 300 mil unidades del suero de Medifarma, pero urge que se reemplace ese lote. “Estamos gestionando la compra a otro laboratorio, para lo cual se está preparando la licitación”, indicó en canal N.

Ministro de Salud denunció irregularidades con laboratorios quimico farmaceúticos

Diferentes congresistas cuestionaron el accionar del Ministerio de Salud tras darse a conocer la muerte de 3 personas tras haberles inyectado el suero fisiológico defectuoso producido por Medifarma, ante ello, el titular de la cartera de Salud despotricó contra el laboratorio y algunas autoridades dando a entender que se estaban permitiendo irregularidades para beneficiar a terceros.

“En el 2024, yo lo dije que junto a 14 laboratorios más, Medifarma formaba parte de una red criminal. No me hicieron caso, estaban detrás de toda una campaña de desestabilización en mi contra. Extraoficialmente, me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso. Nosotros denunciamos formalmente que esta empresa y 14 más concertaban precios. Las compras se retrasaban y no quedaba otra que comprar directamente, esas compras directas costaban 3 hasta 4 veces más”, declaró en la sesión de la Comisión de Salud del Congreso.

Asimismo, denunció estar recibiendo mensajes intimidantes y que estarían presionando a otras autoridades para que lo retiren del cargo.

Sueros defectuosos fueron revisados nuevamente por el Minsa

El titular de la cartera de Salud reconoció que hubo una demora en comunicar lo que sucedía con el suero defectuoso de Medifarma tras recibir la notificación de que un grupo de personas estaba presentando reacciones adversas. Sin embargo, recalcó que una vez conocidos los casos graves se emitió la alerta sanitaria.

“A pesar de los errores en el destiempo que se informó, inmediatamente se sacó una comunicación interna y luego las dos alertas sanitarias a la población. Se fue al laboratorio, se hizo una inspección y se concluyó con el cierre. No se hizo el correcto control de calidad, nosotros hemos hecho un nuevo control de calidad, por eso esos frascos de la muerte no ingresaron al sector público. Las clínicas debieron hacer un control propio y hubiesen protegido mejor”, recalcó.

Por otro lado, Vásquez también manifestó que la denuncia penal no solo fue para el laboratorio Medifarma, sino que también fue directo para la clínica Sanna.

Despiden a nueva jefa de Digemid

Luego de la participación del congresista, Ilich López en la que señalara que el caso de los sueros defectuosos no se resolvería con la designación de un nuevo personal en Digemid, ente encargado de fiscalizar la producción de medicamentos a nivel nacional, el ministro de Salud, César Vásquez despidió públicamente a Sonia Delgado, quien solo llevaba horas de haber asumido el cargo de jefa de dicha institución tras solicitarle que fundamente por qué debía permanecer en el cargo, pese a que muchos parlamentarios alegaban que había un conflicto de intereses tras ser exdecana del Colegio Quimico Farmaceútico.

“Siempre hay algo que mejorar, en principio he visto de manera general o por lo menos mayoritaria el cuestionamiento del posible conflicto de intereses de la actual jefa de Digemid (...) sin menos cabo de sus capacidades y competencias profesionales, ella misma ha confirmado que ha tenido empresas a su nombre, eso para mí es dejar claro que puede haber un conflicto de intereses (...) yo públicamente hoy le agradezco los servicios a la nueva jefa de Digemid, designaré a un nuevo funcionario”, precisó.