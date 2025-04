Ministro de salud anuncia la destitución de la nueva directora de Digemid: "Agradezco sus servicios"

Ministro de Salud adelantó que no renunciará al cargo. Foto: composición LR.

Ministro de Salud adelantó que no renunciará al cargo. Foto: composición LR.

El ministro de salud anunció la destitución de Sonia Delgado Céspedes, nueva directora de Digemid, en el marco de la investigación contra Medifarma por los sueros defectuosos. César Vásquez, durante su presentación en la Comisión de Salud, adelantó que la salida de la funcionaria responde a un proceso de transparencia que realizará el Minsa.

"Ella ha confirmado que tuvo empresas antes, y ese solo hecho puede generar posibles conflictos de interés (…) Nosotros, como gestión, no queremos una sola sombra en la transparencia que estamos haciendo. Hoy, públicamente, le agradezco los servicios a la directora de Digemid y voy a proceder en las próximas a designar un nuevo funcionario", dijo César Vásquez.

Antes de que culmine su participación en el Congreso, el titular del Minsa se aferró al cargo y adelantó que no renunciará al cargo. "Yo me puedo ir mañana. Si el problema se soluciona renunciando, yo me iré hoy mismo", sentenció.