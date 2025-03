Resultados examen de admisión UNP 2025-II: consulta lista de ingresantes a la Universidad Nacional de Piura

La Universidad Nacional de Piura (UNP) llevará a cabo el Examen General de Admisión 2025-II el domingo 30 de marzo, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., en su campus universitario. Un total de 5.819 postulantes competirán por 1.023 vacantes en diversas carreras profesionales.

Según la Comisión de Admisión, 1.978 postulantes aspiran a carreras de Letras, 2.499 a Ciencias y 1.342 a Ciencias de la Salud. Para garantizar un proceso seguro y ordenado, autoridades de la UNP supervisaron las instalaciones, mientras que la Policía Nacional del Perú controlará el ingreso al campus y velará por el cumplimiento de las normativas establecidas.

Resultados del examen de admisión UNP 2025-II: lista de ingresantes

La lista de estudiantes admitidos para el Examen de Admisión 2025-I de la Universidad Nacional de Piura (UNP) será publicada a través de sus canales oficiales. Si deseas verificar los puntajes obtenidos y consultar la lista completa de ingresantes, puedes hacerlo en el siguiente enlace: unp.edu.pe

Indicaciones para los postulantes a la UNP 2025-II

Los postulantes que rendirán el Examen General de Admisión 2025-II en la Universidad Nacional de Piura (UNP) deben cumplir con estrictas normas de vestimenta y portar documentos obligatorios para su ingreso.

El acceso al campus estará habilitado desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., y el examen iniciará puntualmente a las 9:00 a.m. Para ingresar, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carné de postulante. Asimismo, todos los aspirantes deben vestir un polo blanco sin estampados. Las mujeres deberán llevar el cabello recogido y amarrado.

Cada postulante debe traer un lápiz negro 2B, un borrador y un tajador. Está prohibido el ingreso con mochilas, carteras, gorras, relojes, pulseras, aretes, vinchas, camisas o polos de manga larga, lentes de sol y cualquier dispositivo electrónico como celulares, audífonos, micrófonos o cámaras portátiles. El incumplimiento de estas disposiciones impedirá su participación en el examen.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Piura?