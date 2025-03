El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desempeña un papel fundamental en la gestión de la identificación de los ciudadanos peruanos y en el registro de eventos vitales. Entre los servicios más demandados por la población se destacan la renovación y el duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como la actualización de la información personal.

Además, los ciudadanos tienen la opción de realizar estos trámites de manera virtual o de forma presencial, lo que facilita el acceso a estos servicios esenciales. A continuación, te contamos más detalles sobre el DNI que tiene una duración de 10 años en Perú.

¿Quiénes pueden solicitar el DNI con vigencia de 10 años?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha anunciado la puesta en marcha de la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) con una validez de 10 años, dirigido a ciudadanos en Perú que hayan alcanzado la mayoría de edad.

La Ley 32237 introduce una modificación significativa en la duración del DNI, que pasará de tener una validez de ocho años a un nuevo período. Esta iniciativa tiene como objetivo simplificar el proceso de renovación y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos. De esta manera, los ciudadanos podrán solicitar su DNI con la nueva vigencia y proceder a renovarlo por el mismo lapso una vez que expire.

¿Cuánto es la duración del DNI para menores de edad en Perú?

El DNI para menores de edad tendrá diferentes plazos de validez según la edad del solicitante. Para los niños menores de 12 años, el DNI será válido por un período de tres años. En el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, el documento permanecerá vigente hasta que alcancen la mayoría de edad. Sin embargo, es importante señalar que la implementación de esta normativa para los menores aún se encuentra en desarrollo.

Reniec subrayó que la extensión del tiempo de validez de los documentos facilitará una gestión más eficiente de los recursos, lo que beneficia tanto a la institución como a los ciudadanos. Asimismo, se anticipa que esta medida favorecerá la actualización del padrón electoral, de cara a las Elecciones Generales de 2026.

Actualiza el domicilio en el DNI

Si el domicilio que figura en el DNI no coincide con la residencia actual del ciudadano, el Reniec puede aplicar sanciones. Reniec ha habilitado la opción presencial para que los ciudadanos actualicen el domicilio en su DNI. Para realizar este trámite, es fundamental que la persona acuda a un Centro de Atención de Reniec o a un Centro MAC. En el lugar, deberá presentar un recibo de agua o luz con una antigüedad no mayor a seis meses y realizar el pago correspondiente, que puede efectuarse en una agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

La modalidad virtual se presenta como una alternativa para quienes cuentan con un DNI azul o electrónico (DNIe). Para acceder a este servicio, es imprescindible realizar el pago en línea. El costo para el DNIe es de S/34, que utiliza el código 00730, mientras que para el DNI azul, el monto asciende a S/22 con el código 00728. Tras completar el pago, es necesario finalizar el trámite en el portal habilitado por Reniec y validar la identidad mediante la aplicación DNI BioFacial, disponible para dispositivos Android de gama media o alta.

