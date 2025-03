La historia de lucha y supervivencia de Máximo Napa Castro ha conmocionado a todo el Perú luego de que haya sido encontrado con vida en el mar de Ecuador tras 95 días, sin provisiones de alimentos y con la condición de ser un paciente diabético. Encontrado a 680 millas de distancia, desnutrido y deshidratado, el pescador peruano desafió a la muerte aferrándose a Dios y la idea de volver a ver a su familia.

"He comido pájaros, tortugas para vivir, hasta cucarachas. No sé qué ave, pero me lo comí. Metía la mano (al mar) y la tortuga se pegaba a mi mano, le corté la yugular y me tomaba su sangre. Las cucarachas en mi bote, me las comía", expresó Don Máximo. Él se dedica a la pesca de huevera de pez volador y usualmente parte hacia al mar durante un mes implementado de gasolina, gas para cocinar, etc.

Se alimentó de pájaros, sangre de tortuga y cucarachas

Napa Castro cuenta que fue muy difícil pasar días sin comer, debido a que ya no poseía víveres. A los primeros 30 días, ya se le había acabado las provisiones, por lo que tuvo que recurrir a alimentarse de los animales que veía. "A veces el pescado subía al bote y eso me lo comía. Gracias a Dios hubo unas cucarachas en mi bote y comencé también con ellas. Es horrible estar sin comida 5 o 6 días", narra.

El pescador sobreviviente cuenta de que pasó 15 días sin agua ni comida: "Ese día, él (Dios) me mandó la tortuga, tomé su sangre y volvía a la vida". Asimismo, detalló que esperaba las lluvias para poder hidratarse. "Al mes nomás me quedé sin nada, pensé que todo se acabó para mí. Cuando él (Dios) quería, me mandaba lluvias y eso me hacía vivir", manifestó.

Su madre y su nieta, sus principales motivos

Durante los 95 días que pasó perdido en el mar, Máximo Napa encontró fuerzas para seguir luchando por un solo objetivo: reencontrarse con su familia. En sus momentos más difíciles, la figura de su madre y la esperanza de conocer a su nieta, en Brasil, a quien aún no había tenido el privilegio de ver, se convirtieron en sus principales motivaciones.

El pescador confiaba en que el amor por su familia y su fe en Dios lo ayudarían a mantenerse con vida. En sus declaraciones, confesó que pensaba constantemente en su madre y quería regresar para abrazarla. Además, su deseo de conocer a su nieta, quien había nacido durante su travesía, lo impulsó a resistir las adversidades del mar. "No quería morir sin ver a mi familia", dijo con voz quebrada.

Don Máximo fue atendido tras permanecer deshidratado por días. Foto: Maribel Mendo/La República

La ruta del naufragio por 95 días

El 6 de diciembre de 2024, Máximo Napa Castro, un experimentado pescador peruano, zarpó desde el puerto de Marcona, en Nazca, con la intención de trabajar en la pesca de hueveras. Llevaba suficientes provisiones para un mes en el mar, pero su viaje dio un giro inesperado cuando sufrió una avería en su motor el 21 de diciembre, mientras se encontraba cerca de la isla Santa Rosa, en Pisco.

A partir de ese momento, la corriente lo arrastró durante cientos de millas hacia el mar de Ecuador. Su última señal de vida fue el 21 de diciembre, y tras varios intentos fallidos de regresar a puerto, quedó a la deriva.

Después de 95 días en altamar, el 11 de marzo de 2025, fue avistado por una embarcación atunera ecuatoriana, que lo identificó gracias a un grupo de gaviotas que volaban en círculos alrededor de su bote. El pescador, deshidratado y desnutrido, fue rescatado por un helicóptero y trasladado a bordo del barco, donde recibió atención médica de emergencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.