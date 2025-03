Hombre que desalojó a su madre de 81 años en Jesús María niega vínculo afectivo: "Nos abandonó"

El abogado Sergio Hung Quiero, objeto de críticas por haber desalojado a su propia madre de su vivienda en Jesús María, ha decidido pronunciarse para justificar su decisión. En un mensaje enviado a ATV Noticias, negó cualquier vínculo afectivo con Pascuala del Carmen Quiero, de 81 años, a quien acusa de haberlo abandonado junto a sus hermanos cuando eran niños.

"Ella no es mi madre, es mi progenitora. Nos abandonó, nos dejó a los hermanos a cargo de mi hermana Julia, quien falleció a los 44 años con retardo mental severo. Debíamos cambiarle pañales, alimentarla, llevarla al médico. Al igual que mi padre, padeció dos infartos y un derrame cerebral", relató en el mensaje enviado.

"La señora Pascuala estaba en Chile con otra pareja. Sin embargo, al enterarse que mi padre falleció y aprovechando que con mi familia nos encontrábamos fuera, colocó cadenas en mi domicilio el 31 de octubre del año 2016", agregó.

Agregó que, como resultado de este incidente, presentó una denuncia y consiguió que el Poder Judicial declarara a su madre culpable del delito de usurpación agravada, además de un pago de 4.000 soles en concepto de indemnización por daño moral.

PUEDES VER: GORE Cusco no renovará concesión de Sanctuary Lodge de López Aliaga y recuperará área en Machu Picchu

"Pascuela es una señora que ha cometido el delito de usurpación agravada, condenado a cuatro años de prisión, pago de indeminización de 4.000 soles por el daño moral y la desocupación del inmueble en contra de mi persona y familia", indicó.

En su mensaje, Sergio también afirmó que ha tenido que lidiar con denuncias falsas presentadas por su madre en el Juzgado de Familia, las cuales han sido archivadas, según él, con el propósito de complicarle la vida. “Ahora estoy teniendo un descrédito social”, manifestó en su escrito.

Adulta mayor pasó dos noches en la calle

Pascuala del Carmen Quiero ha pasado dos noches consecutivas en la calle tras ser desalojada de su vivienda. La mujer de 81 años se encuentra frente al predio, con sus muebles y pertenencias, para exigir el apoyo de las autoridades.

Cámaras de ATV captaron a Pascuala mientras recibía atención médica de la Municipalidad de Jesús María. La mujer, quien sufre de diabetes, ha sentido los estragos del frío.

Entre las pertenencias de la adulta mayor, se puede apreciar un cartel donde se lee: "Mi hijo me desalojó de mi propiedad". Solo un día antes, la madre rompió en llanto mientras explicaba su caso.

"Mi hijo me dijo que él era el posesionario, no yo. Y yo soy la dueña, esta es mi casa donde vivo desde hace 60 años. Yo la compré antes que mi hijo naciera. Yo los procreé acá. ¿Cuánto les ha costado la casa a ellos? Que me digan cuánto les costó, porque yo la compré con mi marido en préstamo hipotecario, y ahora se vienen a adueñar de toda la casa", expresó a ATV.