Revelan carta que habría dejado dentista y su esposa antes de la muerte de sus hijos en Los Olivos, según H13

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló la carta que habrían dejado Ludith Puerta Aguilar, de 39 años, y su esposo, el cirujano dentista José Luis López Nuncevay, de 47 años, antes de la muerte de sus dos hijos menores. La familia fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en el distrito de Los Olivos.

El periodista Alonso Zambrano accedió al texto, donde se explican las razones por las que el dentista y su esposa habrían decidido acabar con sus vidas y las de sus mellizos de seis años.

Dentista fue sentenciado por acoso sexual

Según el informe del semanario, José Luis López Nuncevay fue denunciado por una joven de 17 años por el delito de agresión sexual. Pese a que le ofreció 100 soles para no acusarlo, ella presentó la denuncia en la comisaría de Zapallal. Tras un largo proceso judicial, López fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva.

En mayo de 2024, López recuperó su libertad, pero en septiembre de ese mismo año, el Poder Judicial le impuso una condena de 13 años de cárcel en su contra. El pasado viernes 7 de marzo, se confirmó su sentencia tras una apelación.

La carta que habrían dejado los esposos

La sentencia de prisión habría sido un factor determinante en la decisión de la pareja. Según informa el semanario, el sábado 8 de marzo, José López entregó una carta a su vecina, pidiéndole que se la entregara a su cuñado ese mismo día. Sin embargo, horas más tarde, le solicitó que lo hiciera el lunes.

Al día siguiente, domingo 9 de marzo, la vecina se percató de la ausencia de la pareja, aunque no le prestó demasiada atención. Fue recién el lunes 10 por la mañana, cuando la empleada del hogar llegó a trabajar y tocó la puerta sin recibir respuesta, que la vecina decidió contactar al hermano de Ludith Puerta. Al llegar, le entregó el sobre que su hermana y su cuñado le había dejado. El contenido de la carta sería el siguiente:

“Hermanito: Perdóname, pero ya no teníamos otra salida. Mi salud está muy deteriorada, pero yo quería luchar y hacer todo lo que fuera necesario, pero luego que recibimos la noticia que le reconfirmaron [la sentencia] a José se nos vino la oscuridad más tenebrosa, porque si me pasa algo a mí, sé que mis bebés quedarán huérfanos y ni imaginar lo que sufrirían. Sé que no me entiendes y sabemos que no somos nadie para apagar la luz de nadie, pero no tienes idea el dolor que esto acarrea. Es tanta la desesperación que no encontramos otra salida”, se lee en la carta, según el semanario Hildebrant en sus trece.

El hermano de Ludith Puerta y la empleada del hogar fueron quienes hallaron los cuerpos de la pareja y sus hijos en el interior de la vivienda. Según el informe, en la escena del crimen se podían observar imágenes religiosas y fotografías de los menores.