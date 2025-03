Pescador peruano es hallado con vida en Ecuador tras 95 días perdido en el mar y se quiebra al ver a su familia

El pescador peruano Máximo Napa Castro fue hallado con vida en Ecuador tras haber estado 95 días desaparecido en el océano Pacífico. Según informes oficiales, partió el 7 de diciembre de 2024 desde el puerto de Marcona, en Ica, a bordo de su embarcación artesanal, conocida como "Gatón", con el objetivo de pescar huevera.

Napa Castro fue encontrado en un estado grave, deshidratado y desnutrido, tras haber pasado 15 días sin acceso a agua potable. A pesar de su delicada condición física, su inquebrantable deseo de regresar a casa fue lo que lo mantuvo con vida durante su difícil travesía.

La última señal lo ubicó a 40 millas de la Isla Santa Rosa, en Pisco. A partir de ese momento, se inició una intensa búsqueda en colaboración con la comunidad pesquera y las autoridades marítimas, que parecía no tener un desenlace hasta el 11 de marzo, cuando finalmente fue encontrado por una embarcación en aguas de Ecuador.

La experiencia del pescador peruano

Máximo Napa Castro logró sobrevivir tres meses sin acceso a agua potable, utilizando las lluvias ocasionales y los escasos utensilios de su embarcación hecha a mano.

"Me encontró una tripulación hermosa, sensacional. Parecían mi familia. Llegué sin poder caminar. He sobrevivido gracias a la lluvia y he estado cocinando en leña casi un mes en mi bote. Me hacía mi arrocito… Hace 15 días no llovía, 15 días que no tomaba agua ni comía", contó el hombre tras ser rescatado.

La exposición prolongada al sol le causó una severa insolación, y la carencia de un refugio apropiado agravó aún más su condición. "Pensaba en mi madre, en mis hijos. Solo Dios pudo hacerlo. Nunca dejen de creer en Dios. Me ha dado una segunda oportunidad", expresó a medios locales.

Se reencuentra con su familia en videollamada

La confirmación del hallazgo fue realizada por Sheyla Torres, sobrina de Máximo, quien se puso en contacto con el corresponsal del Diario Correo en Caravelí, Arequipa. En sus declaraciones, destacó la urgencia de recibir apoyo del Gobierno y la Cancillería para facilitar el regreso de su tío a Perú. "Hemos esperado tanto por esta noticia, ahora necesitamos ayuda para traerlo de regreso", afirmó.

En un video que documentó el reencuentro virtual entre Máximo y su familia, se pueden escuchar expresiones de alivio y emoción. Su madre, hermanos y otros familiares no pudieron contener las lágrimas mientras hablaban con él. "Mi vida, mi vida, hijito de mi vida, hijo, papacito lindo… Gracias a Dios que estás con nosotros", fueron algunas de las palabras que se escucharon en la conmovedora llamada.