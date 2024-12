Después de tres días de incertidumbre y lucha contra las intensas olas, los pescadores de la caleta El Ñuro, en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara, Piura, regresan a casa con sus familias. La experiencia vivida en el mar ha dejado huellas profundas en sus corazones y cuerpos, pero también un profundo sentido de gratitud por haber sobrevivido.

Javier Manuel Chinchay Aldana, uno de los pescadores, compartió su conmovedora historia con La República. A bordo de su embarcación "Divino Niño", enfrentó olas que superaban los 8 metros, una experiencia que jamás había imaginado vivir en sus 35 años de carrera como pescador.

El regreso de los hombres de mar no solo representa un alivio para ellos, sino también para sus familias, quienes esperaban ansiosas su retorno. A pesar de los daños sufridos, los pescadores lograron rescatar partes de sus embarcaciones, lo que les permitirá continuar con su labor en el futuro.

La lucha contra el mar

Javier Chinchay relató cómo, al ser sorprendido por las olas, se vio obligado a luchar por su vida y la de su embarcación. "No esperábamos ese momento, estuvimos luchando y he sobrevivido", expresó, visiblemente afectado por la experiencia. "Me maltrataba el mar, me duele la cintura y los brazos, nos revolcó", añadió, reflejando el sufrimiento físico que le dejó la tormenta.

El pescador, quien se adentró en el mar para proveer a sus tres hijos, compartió que su única fuente de alimento durante esos días fue una merluza seca que había guardado. Agradeció el apoyo de las autoridades, quienes les proporcionaron agua durante su difícil travesía. "Fue un sacrificio enorme, yo lloraba con mi embarcación y le decía a Dios que sea su voluntad", comentó, mostrando su vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza.

El regreso y la esperanza

Con el mar comenzando a calmarse, los pescadores de El Ñuro han comenzado a regresar al muelle. A medida que más hombres de mar llegan, traen consigo no solo el cansancio de días de lucha, sino también partes de sus embarcaciones que lograron rescatar. "Aquí hay una hélice que logramos rescatar luego que se revolcara mi embarcación, poco a poco iremos armando", comentó uno de los pescadores mientras trepaba por las cuerdas que sus compañeros le lanzaban, ya que el mar había arrasado con las escaleras del muelle.

La experiencia vivida por estos hombres de mar es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la resiliencia del ser humano. A pesar de las adversidades, su regreso a casa simboliza la esperanza y la unión familiar, elementos fundamentales en la vida de quienes dependen del mar para su sustento.