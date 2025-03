¿Habrá feriados en marzo 2025? Revisa lo que dice el calendario oficial en el Perú, según la norma

Los feriados en el Perú son muy esperados por todos los trabajadores, quienes aprovechan estas fechas para descansar y hacer una pausa en su jornada laboral. En esa línea, muchos consultan sobre si habrá feriados durante el mes de marzo de 2025. El calendario de feriados en Perú contempla varias fechas clave para el país, las cuales serán observadas a lo largo de todo el año.

Precisamente, los feriados establecidos por el gobierno, permiten a los trabajadores descansar mientras se celebran eventos históricos, culturales y religiosos. Para ello, es importante revisar el calendario oficial para poder conocer las fechas feriadas y hacer planes con la familia, pareja o amigos.

¿Habrá días feriados en marzo de 2025? Esto dice el calendario oficial

Según la información brindada por el diario oficial El Peruano, no se han establecido feriados oficiales ni días no laborables en Perú para el mes de marzo de 2025. A nivel nacional, existen celebraciones propias de las regiones o comunidades que conmemoran días específicos durante este mes. A pesar de ello, de manera oficial, en marzo no se contemplan feriados ni días no laborables.

Calendario oficial de feriados en Perú 2025

17 de abril (jueves): Jueves Santo, conmemoración de la Última Cena.

Jueves Santo, conmemoración de la Última Cena. 18 de abril (viernes): Viernes Santo, solemnidad de la crucifixión y muerte de Jesús.

Viernes Santo, solemnidad de la crucifixión y muerte de Jesús. 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo, celebración de la lucha obrera.

Día del Trabajo, celebración de la lucha obrera. 7 de junio (jueves): Batalla de Arica y Día de la Bandera, recordatorio de la defensa nacional en 1880.

Batalla de Arica y Día de la Bandera, recordatorio de la defensa nacional en 1880. 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo, celebración de estos apóstoles.

San Pedro y San Pablo, celebración de estos apóstoles. 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Día de la Fuerza Aérea del Perú. 28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional.

Fiestas Patrias, celebración de la independencia nacional. 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia.

Batalla de Junín, conmemoración de un enfrentamiento clave en la independencia. 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América.

Santa Rosa de Lima, homenaje a la primera santa de América. 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.

Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico. 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.

Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia. 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.

¿Cuándo será el primer 'feriados largo' en Perú?

El primer feriado largo de cuatro días en 2025 se dará en abril, con motivo de la Semana Santa. Este período incluye el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril), ambos considerados feriados nacionales. A estas fechas se les agregará un fin de semana, lo que permitirá un descanso extendido para los trabajadores del sector público y aquellos del sector privado que logren acordarlo con sus empleadores.

Para los empleados del sector público, el Gobierno puede establecer días no laborables adicionales, que deberán ser compensados posteriormente. En el caso del sector privado, la aplicación de estos días no laborables dependerá de la decisión del empleador, quien establecerá si otorga el descanso y definirá las condiciones para recuperar las horas no trabajadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.