Dos jóvenes invidentes ingresaron en primeros puestos a la UNMSM: conoce sus historias de superación

Jazmín Fernández y Stephanie Samaniego son dos jóvenes peruanas con discapacidad visual que han demostrado que, con perseverancia y determinación, no hay barreras que impidan alcanzar su mayor sueño. Con tan solo 17 años, ambas ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ocupando los primeros puestos en la carrera de Lenguas, Traducción e Interpretación y Educación Primaria.

Tanto Jazmín como Stephanie reforzaron sus conocimientos en Matemática, Ciencias y Letras en la Academia Saco Oliveros, contando con la ayuda de sus docentes para lograr su cumplir su meta de ingresar a la Decana de América.

Según comentó Jazmín Fernández, el acompañamiento psicológico que recibió durante su preparación la ayudaron a superar sus nervios y ansiedad en el examen de admisión."Los nervios estuvieron presentes, todo lo aprendido en las charlas me fue de gran ayuda", mencionó la cachimba.

Para Stephanie Samaniego, el apoyo que le brindó la academia y los profesores, juntos con su constante esfuerzo y dedicación a los estudios, la llevaron a alcanzar una vacante en la UNMSM. “La academia me ayudó bastante para reforzar ciertos temas y aprender nuevas cosas. Asimismo, los profesores fueron muy buenos y me brindaron un gran apoyo en mi preparación para el examen de admisión", indicó.

Jazmín Fernández ingresó a la carrera de Lenguas, Traducción e Interpretación, y Stephanie a la especialidad de Educación Primaria. Foto: composición LR/Agencia Andina

El apoyo incondicional de sus padres las ayudaron a seguir sus sueños de ingresar a la UNMSM

Las madres de Jazmín y Stephanie jugaron un papel clave en su proceso de aprendizaje, acompañándolas en cada clase y brindándoles el apoyo necesario para que su formación no tuviera obstáculos. Gracias a este respaldo incondicional de sus familias, ambas pudieron afrontar el examen con seguridad y confianza, lo que fue fundamental en su camino hacia el éxito.

Victoria Naveros, madre de Stephanie, compartió cómo acompañó a su hija en cada etapa de su preparación académica "Siempre estuve al lado de mi hija, apoyándola en los simulacros y exámenes, ayudándola a leer y a desarrollarse. Ella dedicaba casi todo el día al estudio y al repaso, y tanto mi familia como yo la acompañamos, leyéndole las preguntas y brindándole nuestro respaldo en cada paso", reveló.

Por su parte, Sonia Sulca, mamá de Jazmín, destacó el compromiso que tuvo en la formación de su hija para que cumpliera su sueño de ingresar a la UNMSM. "Durante años, siempre he buscado la manera de ayudarla a comprender los cursos. El acompañamiento ha sido total. Con el tiempo, al ingresar a la Academia Saco Oliveros, recibimos una educación bastante completa que no solo benefició a Jazmín, sino que también me permitió apoyarla mejor en su preparación", indicó.