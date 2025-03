Joven de 29 años lleva 7 años postulando a la UNMSM a Ingeniería Industrial: "Empecé a trabajar para pagar mis estudios"

El examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es uno de los más competitivos del país, especialmente en carreras como Ingeniería Industrial, donde miles de postulantes buscan un cupo. En este contexto, la historia de Jorge, un joven de 29 años que lleva siete intentos por ingresar, ha llamado la atención en redes sociales.

En un video reciente del influencer Tío Confe, el postulante sorprendió al tiktoker al revelar su persistencia. "Empecé a trabajar para pagar mis estudios", confesó Jorge, ante la incredulidad del creador de contenido, quien incluso le pidió su DNI para confirmar su edad. Al comprobarlo, Tío Confe lo motivó a seguir adelante y le aseguró que este año debía lograr su ingreso.

¿A qué edad terminó el colegio?

El joven de 29 años reveló que terminó el colegio en 2011 y, desde entonces, ha enfrentado un camino lleno de dificultades en su intento de ingresar a San Marcos. Durante los 7 años que lleva preparándose, combinó su preparación con distintos trabajos para poder costear sus estudios, lo que en varias ocasiones lo llevó a interrumpir su proceso de postulación.

Sin embargo, tras varios intentos fallidos, decidió volver a intentarlo en el proceso de admisión 2025-II. Convencido de que esta vez será diferente, expresó con entusiasmo: "Hoy ingresamos".

¿Qué otros casos parecidos existen?

Recordemos que el año pasado, un hombre de 32 años llamado Luis ingresó a la UNMSM para la carrera de Medicina Humana. Él relató su historia para el canal de YouTube Grupo Ciencias, donde confesó que había intentado ingresar a San Marcos desde 2008. "Nunca es tarde para cumplir sus sueños", declaró.

Otro caso es el de un hombre de 50 años llamado Daniel, quien postuló a la carrera de Educación Física. Este momento fue captado por el canal de TikTok Confesiones San Marcos. "He postulado a la carrera de Educación Física. Esta sería mi segunda profesión, pero es la primera vez que estudio en San Marcos. Durante más de diez o casi doce años no había agarrado libros, y la pre-San Marcos me ha ayudado muchísimo en ese sentido", reveló.

¿Existen restricciones de edad para postular a la UNMSM?

Hoy en día, no existe una restricción de edad para postular a San Marcos. Pueden postular incluso personas que ya terminaron una carrera o jóvenes estudiantes de primaria y secundaria. El examen general se divide en cuatro áreas, según la carrera que el postulante desee seguir.