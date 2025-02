La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las casas de estudio más prestigiosas de Perú, con una exigente prueba de admisión que solo los mejores logran superar. Dylann Orozco Maldonado, un joven colombiano de 17 años, es un ejemplo de esta dedicación. Con 1164.600 puntos, logró un lugar en la carrera de ingeniería ambiental, aunque su llegada al país fue producto de circunstancias inesperadas.

Según reveló para La República, en un inicio no planeaba radicar en Perú. A los seis años, su familia inició un viaje con destino a Argentina, pero problemas migratorios los obligaron a quedarse en Lima. A pesar de los desafíos económicos y culturales, lograron establecerse, crear un negocio de comida colombiana en el Callao y desde entonces Perú se convirtió en su hogar y en el lugar donde construirá su futuro académico.

¿Quién es Dylann Orozco Maldonado?

Dylann Orozco Maldonado nació en Puerto Asís, Putumayo, una región al sur de Colombia. A los seis años, llegó a Perú junto a su familia, luego de que su viaje a Argentina se viera truncado, debido a que en la frontera de Perú con Chile, en Tacna, migraciones solicite US$ 4000 por miembro de la familia.

“Nos pidieron que demostráramos que teníamos US$ 4000 por cada uno y era mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo. Mi papá no tenía ese dinero en efectivo para mostrar y poder pasar a Argentina por tierra. Además, mi mamá tenía amenaza de aborto, estaba embarazada de mi hermanita, por ello deciden regresar a Lima, esperar unos días que se le pase eso a madre y poder continuar el viaje (a Argentina) porque tenía mi papá un trabajo que le habían separado”, indicó.

Al regresar a la capital peruana se albergaron en la casa de una tía de su madre, que vivía en el Callao, quien termina convenciendo a sus padres de quedarse en Perú e iniciar un negocio. Su padre compró un horno y en un mercado en el Callao empezó la cafetería ColombiaManía, especializada en productos colombianos como empanadas, buñuelos y café importado.

Desde su infancia, Dylann estudió en colegios estatales y adoptó la cultura local, aunque nunca perdió sus raíces gracias al negocio familiar. Reside en Los Olivos y, inspirado por vecinos que estudiaban en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), decidió postular a esta exigente casa de estudios.

Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI. Foto: UNI.





¿Cuál fue el método de estudio de Dylann Orozco para ingresar a la UNI?

El camino hacia la UNI no fue fácil. Dylann se preparó durante un año y diez meses en la academia Aseuni, una institución reconocida por su rigurosa enseñanza. Su rutina de estudio fue intensa y disciplinada: cada día, tras finalizar las clases, se quedaba en el aula de estudio repasando el tema aprendido.

“Acababa la clase, almorzaba, regresaba a la academia y en el aula de estudio me quedaba estudiando el tema del día. Digamos, los lunes me tocaba trigonometría, todo el día estudiaba eso; los sábados me tocaba física, todo el día así. A veces me quedaba hasta las 7 u 8 e incluso hasta que cerraba la academia. De este último ciclo semestral, fueron como los primeros tres meses, porque los últimos dos me metí a repaso, que era en las tardes hasta las 8:30 p.m.”, señaló.

Al salir del colegio, pensaba que su base en matemáticas era sólida, pero al ingresar a la academia, se dio cuenta de que necesitaba reforzar muchas áreas. Entre los cursos que más le costaron estuvo física, por lo que dedicó largas horas para dominarlo.

Dylann intentó ingresar a la UNI en tres ocasiones. En las dos primeras, donde tuvo que superar desafíos administrativos como problemas para realizar pagos al no aparecer en los bancos para poder pagar por ser extranjero, postuló a ingeniería de sistemas, pero no logró alcanzar la vacante. En su tercera oportunidad, con más preparación y claridad en su elección de carrera, logró ingresar a los 17 años a ingeniería ambiental con un puntaje destacado.

Dylann Orozco ingresó a la carrera de ingeniería ambiental. Foto: Difusión.





¿Qué carreras se pueden estudiar en la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las instituciones más prestigiosas de Perú en el campo de la ingeniería, arquitectura y ciencias. Su oferta académica abarca diversas especialidades altamente demandadas en el mercado laboral. Entre sus carreras más destacadas se encuentran:

Ingeniería Civil

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Arquitectura

Recientemente, la UNI incorporó la carrera de ingeniería aeroespacial, orientada al diseño y desarrollo de tecnología aeronáutica y espacial.