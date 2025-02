JeanPier Joaquín Díaz Osis, un joven de 17 años de Santa Anita, ha dejado huella en el ámbito académico al obtener el tercer lugar en el examen de admisión 2025-1 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con un puntaje total de 1,606,080 puntos. Pero su éxito no se limita a esta hazaña. Este prodigioso estudiante, que se preparó arduamente también logró ingresar a cinco de las universidades más prestigiosas de Perú, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), y la Universidad Nacional del Callao (UNAC).

Durante su preparación para el examen de admisión a la UNI, se sumergió en una rutina diaria que incluía horas de estudio, no solo en el colegio Saco Oliveros, sino también en su tiempo libre en casa. Esta disciplina le permitió destacarse en un proceso altamente competitivo. En una entrevista exclusiva con La República, el joven prodigio reveló los detalles de su metodología de estudio, las estrategias que utilizó para optimizar su rendimiento y los valiosos consejos que ofrece a quienes sueñan con ingresar a la prestigiosa UNI.

¿Cómo logró ingresar en tercer puesto a la UNI?

El joven de 17 años alcanzó el tercer puesto en la UNI con un puntaje impresionante de 1,606,080 puntos, lo que lo consolidó como uno de los mejores postulantes en el examen de admisión. Sin embargo, este logro no fue su primer intento a la UNI. El joven prodigio había postulado anteriormente en el examen de admisión 2024-1, cuando aún estaba comenzando su quinto de secundaria.

Los primeros puestos y el rector de la UNI. Foto: Andina

Según comentó el joven, su jornada de estudio comenzó a las 8 de la mañana en su colegio, donde tenía clases hasta las 2 de la tarde. Luego de almorzar, retomaba sus estudios desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Además, al llegar a casa, dedicaba tiempo a repasar aquellos cursos que consideraba más difíciles, lo que le permitió consolidar su conocimiento y enfrentar con confianza los retos del examen de admisión.

¿Qué otras universidades del Perú postuló y a qué carreras?

El éxito de JeanPier no se limitó a su ingreso a la UNI. Este joven prodigio también postuló a diversas universidades del Perú, obteniendo resultados igualmente destacados. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, JeanPier logró ingresar en dos ocasiones: primero en Genética y Biotecnología, y luego en Ingeniería Industrial. En la Universidad Católica postuló a Economía, y en la Universidad Nacional Agraria La Molina postuló a Ingeniería en Gestión Empresarial, así como en la Universidad Nacional del Callao postuló en Ingeniería Industrial. Su habilidad para ingresar a todas estas instituciones refleja no solo su preparación académica, sino también su capacidad para adaptarse a distintos exámenes y tipos de evaluación.

JeanPier Joaquín Díaz Osis, quien alcanzó 1.606,080 puntos y cursará Ingeniería Económica. Foto: Andina

¿Por qué eligió la carrera de Ingeniería Económica?

El joven, al ser consultado sobre la elección de su carrera, comentó que al principio no estaba completamente seguro de lo que quería estudiar. Sin embargo, después de recibir orientación de su hermano mayor, decidió inclinarse por Ingeniería Económica. “La economía es fundamental, pero no se le da tanta relevancia en comparación con otras carreras”, explicó. JeanPier expresó que fue esta comprensión del mundo económico lo que le motivó a elegir esta carrera, que considera crucial no solo para el Perú, sino para el mundo en general.

UNI vs UNMSM: ¿qué examen es más difícil?

JeanPier compartió su perspectiva sobre las diferencias entre los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aseguró que, aunque ambos exámenes eran desafiantes, el de la UNI, centrado en matemáticas, le resultó más familiar debido a su preparación previa. En cambio, el examen de San Marcos fue mucho más diverso, con un enfoque más profundo en ciencias sociales. “Para mí, el examen de San Marcos fue probablemente el más difícil”, señaló el joven.

Consejos para los futuros postulantes de la UNI

Finalmente, JeanPier ofreció algunos consejos para los futuros postulantes a la UNI. El joven prodigio señaló que la clave del éxito radica en el esfuerzo constante. “Que se esfuercen bastante. Si bien se dejan ciertas cosas de lado, también encuentren un equilibrio entre lo que les gusta hacer”, manifestó. Su mensaje destaca la importancia de encontrar un balance entre la dedicación académica y las actividades personales, algo que, según él, también es crucial para el bienestar durante el proceso de preparación.