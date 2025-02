El reconocido streamer argentino Davoo Xeneize, conocido por su ferviente pasión por Boca Juniors, se pronunció luego de que sus declaraciones sobre el posible enfrentamiento entre el club argentino y Alianza Lima generaran revuelo en redes sociales. En un arranque de confianza, Davoo aseguró que dejaría el streaming si el equipo peruano eliminaba a Boca en la Copa Libertadores. Sin embargo, tras la reacción de los hinchas, el creador de contenido explicó el contexto de sus palabras.

''Lo dije porque era improbable que pase'', señaló Davoo en una reciente transmisión en vivo. El streamer destacó que, si bien sus declaraciones fueron tajantes, confiaba plenamente en la superioridad de Boca frente a Alianza Lima, basado en el historial reciente y en el potencial de la plantilla xeneize.

La inesperada clasificación de Alianza Lima sobre Boca Juniors

El streamer argentino Davoo expresó su sorpresa ante la clasificación de Alianza Lima, señalando que no lo consideraba un escenario posible: "Para mí era imposible que Alianza eliminara a Boca", reafirmando así su convicción sobre la superioridad del cuadro 'xeneize' y la dificultad que representaba para el equipo peruano superar a un rival de esa jerarquía.

Las palabras de Davoo rápidamente se viralizaron y generaron debates entre los hinchas de ambos clubes. Mientras los seguidores de Boca tomaron sus dichos con humor y reafirmaron su confianza en el equipo, los hinchas blanquiazules aprovecharon la ocasión para recordarle que en el fútbol todo puede suceder.

La pronunciación de Davoo y su mensaje a los hinchas 'blanquiazules'

A pesar de la temprana eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, el streamer argentino Davoo reconoció la derrota y envió un mensaje a los aficionados de Alianza Lima. "Me merezco que me carguen los hinchas de Alianza Lima, y me lo merezco porque cuando hablas de más, debes dar la cara cuando pierdes", sentenció. Con esta declaración, mostró autocrítica y aceptó las consecuencias de sus palabras previas sobre la serie.

Posteriormente, Davoo reconoció la clasificación del equipo dirigido por Néstor Gorosito y felicitó a los hinchas de Alianza Lima por su avance a la fase previa 3 de la Copa Libertadores. "En primer lugar, felicito a los hinchas de Alianza Lima y entiendo que me carguen, es normal, porque están felices", expresó el streamer argentino, quien aceptó con deportividad las reacciones de los aficionados blanquiazules tras la sorpresiva eliminación de Boca Juniors.

Las consecuencias de la eliminación de Boca Juniors

La reciente eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en la Copa Libertadores ha generado múltiples reacciones tanto en los clubes involucrados como en el entorno futbolístico sudamericano.

El equipo argentino quedó fuera del torneo más prestigioso de la región por segundo año consecutivo, luego de igualar 2-2 en el marcador global y caer en la tanda de penales por 5-4. Esta temprana despedida supone un impacto económico significativo, ya que el club dejó de percibir al menos 600 mil dólares por no avanzar a la tercera fase del certamen.