La historia de Jhordi Auqui Bautista ha conmovido a miles en redes sociales. Este joven de 16 años logró el primer puesto en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), pero su ingreso estuvo en riesgo por un imprevisto el día del examen de admisión que, de no ser por su madre, quien notó que faltaba una firma esencial para validar su postulación, hubiera perdido la oportunidad de rendir la prueba.

El episodio, captado en video, se hizo viral en TikTok y generó un sinfín de reacciones en la comunidad estudiantil. Para Jhordi, esta situación fue solo un desafío más en su camino académico, que superó con determinación y esfuerzo.

Primer puesto de Ingeniería Aeroespacial de la UNI revela que casi no da el examen de admisión

Jhordi Auqui Bautista se presentó al examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con la seguridad de haber dedicado meses de preparación intensiva. Sin embargo, al llegar a la sede del examen, se enfrentó a un obstáculo inesperado, no contaba con una hoja importante para poder rendir la prueba.

“Como era la primera vez que estaba postulando, viene recién del colegio, pensé que con una captura de pantalla (en el celular) se podía pasar y en eso vi que se tenía que imprimir. Me desesperé que no le dejaban entrar. Fui corriendo al frente y ya eran las 8 y 32. Pensé que ya no lo iban a dejar entrar y la gente no me dejaba pasar. Entonces se me ocurrió lanzarme debajo del puente para poder ganar tiempo en ese recorrido que me iba a demorar y me puse a firmar la hoja. Como sea, tenía que hacer para que mi hijo dé ese examen”, señaló la madre del joven.

Finalmente, Jhordi pudo rendir su examen sin problemas y el sacrificio valió la pena. Con un puntaje de 1448,120 puntos, logró ingresar en primer lugar a la carrera de Ingeniería Aeroespacial.

¿Qué carreras se pueden estudiar en la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las instituciones académicas más prestigiosas del Perú en el campo de la ingeniería, la arquitectura y las ciencias. Su oferta académica abarca diversas especialidades altamente demandadas en el mercado laboral.

Entre las carreras más representativas se encuentran:

Ingeniería Civil

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Arquitectura

A esta lista se suma la recién inaugurada carrera de Ingeniería Aeroespacial, que busca formar profesionales en el diseño y desarrollo de aeronaves y tecnología espacial.

¿Cuál es la carrera más difícil de la UNI?

Estudiantes y egresados coinciden en que las carreras más desafiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) pertenecen a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE). Dentro de esta facultad, las especialidades con mayor nivel de exigencia son: